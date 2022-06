D’estate i mercati e i negozi ortofrutticoli si colorano con ortaggi e frutti deliziosi e dai colori sgargianti. Quando il caldo diventa insopportabile e l’idea di utilizzare i fornelli è davvero impensabile, cerchiamo soluzioni pratiche e veloci per pranzo e cena. Ecco, dunque, che possiamo utilizzare le numerosissime verdure di stagione per realizzare piatti leggeri e ricchi di sapore. Per questa ricetta useremo i pomodori e melanzane con i quali possiamo preparare molti contorni e piatti unici dal sapore incredibile. La mozzarella dona quel tocco di freschezza e dà corpo al piatto, mentre a completare il tutto useremo un ortaggio molto apprezzato e gustoso. Per preparare questa ricetta bastano 15 minuti e il risultato sarà un piatto sfizioso che potremo mangiare anche il giorno dopo.

Ingredienti

1 peperone giallo;

1 peperone rosso;

300 g di mozzarella;

1 melanzana,

6 pomodorini;

1 cipolla;

qualche foglia di basilico;

15 ml di olio EVO;

2 cucchiai d’aceto;

sale q.b.;

pepe q.b.

Il piatto unico dell’estate si prepara in pochi minuti con pomodoro, mozzarella, melanzane ed un altro ortaggio profumato e coloratissimo

Per preparare un delizioso carpaccio di verdure miste, laviamo le melanzane e rimuoviamo il loro peduncolo. Tagliamole a fettine sottili e facciamole grigliare un paio di minuti per lato. Facciamo la stessa cosa con la cipolla dopo averla sbucciata e tagliata a fette.

Mettiamo in forno per 15 minuti i peperoni e facciamoli cuocere a 180 gradi. Avvolgiamoli con un foglio di alluminio e aspettiamo che raffreddino. A questo punto, rimuoviamo la buccia, semi e filamenti e tagliamo i peperoni in modo grossolano. Passiamoli in padella insieme alla cipolla grigliata, olio extravergine d’oliva, sale e aceto. Laviamo le foglie di basilico ed uniamole in padella ai restanti ingredienti. Lasciamoli cuocere per 5 minuti a fiamma vivace e lasciamo riposare.

A questo punto, è arrivato il momento di comporre il piatto. Dunque, tagliamo a fette i pomodorini e disponiamoli sul piatto sopra le melanzane a fette, dopodiché aggiungiamo metà del composto con i peperoni. Tagliamo a fette anche la mozzarella e aggiungiamola al piatto, terminando con i restanti peperoni. Pepiamo il piatto e aspettiamo qualche minuto prima di gustarlo in modo che abbia il tempo di prendere tutti i sapori.

Consigli

Il piatto unico dell’estate si prepara velocemente ed è davvero delizioso. Questa ricetta è perfetta per un pranzo o una cena di una calda giornata estiva. Dopo averli passati in padella, i peperoni si fonderanno agli altri ingredienti diventando molto cremosi. Questi renderanno le nostre verdure super sfiziose ed appetitose. Inoltre, i peperoni una volta rimossa la pelle diventano molto più digeribili. Oltre ad essere buonissimo, questo piatto si conserva per un giorno nel frigorifero e il giorno dopo sarà ancora più gustoso.

