La guerra contro i grossi insetti che cercano di infilarsi in casa non finisce mai. Ma godiamoci la vittoria per tutta una stagione con questo sistema, la creazione di una barriera che li tiene lontani più possibile.

Guerra a millepiedi e scarafaggi con questo sistema efficace e duraturo che prevede una sola e piccola spesa all’anno (ma proprio se bisogna fare qualche sostituzione). E non comporta un impegno continuo con l’uso ripetuto di prodotti chimici o naturali.

La movida notturna di questi insetti

Questo genere di parassiti si ciba di avanzi, carcasse di insetti morti. Passiamo la scopa tutte le sere in cucina prima di andare a letto e offriremo meno tentazioni a questi ospiti indesiderati che di solito si infilano in casa dalla porta di ingresso dal giardino o dalle scale del palazzo che magari hanno qualche fessura nel muro mai riparata.

Gli scarafaggi si muovono sul pavimento veloci e silenziosi e restano immobili al nostro arrivo. Oppure, quando accendiamo la luce in una stanza, cercano rapidamente riparo in angoli bui e sotto i mobili. Gli angoli nascosti sono i punti dove depongono volentieri le uova.

Invece i millepiedi si arrampicano sui muri e cercano di raggiungere fessure, angoli o soffitti lignei per riprodursi.

Per sbarrare l’ingresso agli insetti, i nostri Esperti di Casa di ProiezionidiBorsa hanno scoperto un sistema efficace e duraturo. Incollare sotto le porte quelle strisce adesive che si trovano in tutti gli store di bricolage per isolare le finestre dall’infiltrazione della pioggia.

Sono in gommapiuma, dunque permettono di riempire la fessura tra la porta e il pavimento senza creare impedimenti o attriti per chi deve entrare e uscire.

La sparizione di millepiedi e scarafaggi è immediata nelle case di campagna. Gli insetti non riescono più a infilarsi sotto la porta e noi possiamo dormire tranquilli.

Queste strisce esistono sia color legno che bianche, dunque risultano praticamente invisibili una volta applicate.

Se vogliamo bonificare lo spazio interno, spargiamo un po’ di acido borico o borotalco negli angoli di tutte le stanze, inclusi quelli sotto i mobili. Piccoli e grandi ospiti, inclusi i ragni, le cimici verdi, le coccinelle e le formiche, spariranno in men che non si dica. Ecco qui invece un utile approfondimento su come sterminare le zanzare.