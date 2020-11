Il calendario solare nel mondo occidentale è lo standard per contare i giorni. Ma in passato, specie in agricoltura, si faceva riferimento al moto della Luna come standard di misurazione del trascorrere del tempo. Così come anche al giorno d’oggi c’è chi è solito guardare alle fasi lunari prima di tagliarsi i capelli, le unghie e depilarsi.

Per la salute e per la bellezza, nonché per chi ci crede, esiste infatti il calendario lunare. Con la conseguenza che ci sono, per esempio, i giorni buoni per lavare i capelli. Ed altri quando invece è meglio non tagliarli in quanto è più elevato il rischio di formazione della forfora.

Guardare alle fasi lunari prima di tagliarsi i capelli, le unghie e depilarsi

Inoltre, sempre in base al calendario ed alle fasi lunari, ci sono periodi propizi per tagliare le unghie e per depilarsi. E pure per ottenere da una maschera per il viso l’azione più efficace. Nel dettaglio, in base alle fasi lunari tagliare i capelli in un certo momento, rispetto ad un altro, garantisce il mantenimento della forma più a lungo. Così come il calendario lunare indica pure quali sono i giorni giusti per un massaggio rigenerante. O semplicemente per recarsi dal dentista.

Cosa fare e cosa non fare tra novilunio, plenilunio e credenze popolari

Il plenilunio risulta essere così il momento migliore per tagliare i capelli. Mentre per depilarsi e per tagliare le unghie, la fase lunare giusta è quella crescente. Ovverosia nel periodo che intercorre tra il novilunio e il plenilunio. E sebbene si tratti solo di credenze, in realtà anche al giorno d’oggi il fascino e l’influenza della Luna su azioni, comportamenti e decisioni è ancora fortemente radicata. Così come in agricoltura spesso si è soliti procedere con la semina solo ed esclusivamente nelle fasi di luna calante. Ma su tutto ciò non ci sono prove scientifiche, così come non ci sono lupi mannari nelle notti di luna piena.