Un ottimo piatto per assaporare al meglio i prodotti di questa stagione. Facile e veloce il tortino è una sfiziosa creazione salata da servire a tutta la famiglia. Semplice e genuino, porta in tavola i sapori delle prelibatezze made in Italy. Ecco l’occorrente per 2 persone.

Ingredienti

600 g di patate;

300 g di zucca;

40 g di parmigiano;

1 cipolla;

2 rametti di rosmarino;

olio extra vergine d’oliva, sale e pepe q.b.

Tortino veloce di zucca e patate per una delizia autunnale tutta da gustare. Procedimento

Preparare il tortino di zucca e patate non è affatto difficile. In poche mosse il contorno è pronto soddisfare i palati di grandi e piccini. Innanzitutto, è necessario lavare e sbucciare le patate. Successivamente, tagliare a fette sottili. Stesso procedimento va fatto con la zucca. Quindi, lavare, eliminare la buccia esterna e tagliare a fettine sottili. In una tortiera, rivestita da un foglio di carta da forno, versare un filo d’olio, metà della cipolla tagliata sottile ad anelli ed insaporire con un pizzico di sale. Subito dopo, il rosmarino che può essere inserito intero o tritato finemente. Infine un po’ di parmigiano. A questo punto, bisogna creare il primo strato di fette di zucca e fette di patate. Spolverare con un po’ di pepe.

Successivamente, comporre il secondo strato con la metà restante della cipolla, sempre tagliata a fette sottili, filo d’olio ed un pizzico di sale. Ora, disporre le patate e la zucca poi il restante rosmarino tritato, un filo d’olio ed il parmigiano grattugiato. Una volta creato il tortino, infornare con forno già caldo per circa un’ora ad una temperatura di 180°. Ed ecco che lo squisito tortino è pronto per essere servito.

