Questa settimana sarà sotto il sole del Cancro. Questo farà pensare a molti progetti da realizzare, vacanze da programmare. La settimana che va da 27 giugno al 3 luglio vedrà Nettuno retrogrado in Pesci e questo influenza molto il nostro istinto. Se siamo abituati a prendere decisioni d’impulso, questa settimana meglio riflettere a lungo perché l’istinto è fuori servizio. Vediamo, dunque, quali segni saranno i peggior e i migliori segni della settimana.

Guai e batoste per questo segno zodiacale fra i peggiori di questa settimana mentre i Pesci incassano ed investono soldi a palate

Questo segno zodiacale quest’oggi potrebbe trovarsi costretto a prendere delle decisioni di tipo finanziario. Si presenteranno delle spese o arriveranno dei conti da pagare per posta. Bisogna quindi valutare oculatamente le proprie possibilità economiche, prima di procedere a nuovi esborsi. Nella settimana, poi, il segno del Toro avrà un diavolo per capello. Tutti stanno sbagliando secondo il Toro questa settimana e dovrà fare voto di pazienza. Talvolta però potrebbe cedere all’ira e rimproverare un collega che non svolge correttamente il proprio lavoro.

Cancro

Ottima la settimana del Cancro in quanto potremmo mettere in cantiere buoni progetti. In famiglia e sul lavoro vige la pace e la tranquillità. Ci saranno diversi eventi come delle serate pizza o mini vacanze con gite fuori porta. I cancerini vivranno un momento idilliaco, quindi, non resta che goderlo appieno.

Scorpione

Lo Scorpione questa settimana sarà impegnato con le proprie finanze. Alcuni scorpioncini dovranno cercare di razionalizzare le proprie spese, mentre altri dovranno comprendere come investire il proprio gruzzolo. Le spese andrebbero comunque limitate. Sono giorni, ad esempio, perfetti per gestire proprietà condivise come multiproprietà, case in comunione dei beni oppure immobili ereditati. Degli Scorpioni ci possiamo fidare perché sono soci fedeli che mantengono le promesse.

Sagittario

Nei prossimi giorni il Sagittario sarà impegnato sul fronte delle amicizie. Per questo segno questo sentimento è fondamentale. Oltre alla cerchia foltissima di conoscenti, il Sagittario conta su pochi amici speciali. Questa settimana sarà impegnato nel rafforzare le preziose amicizie.

Pesci

Sarà una settimana molto felice dal punto di vista finanziario. I Pesci hanno iniziato ad assicurarsi un futuro stabile a livello finanziario. Da un punto di vista lavorativo sono in vista possibilità di crescita professionale. La settimana dal 27 giugno comunque sarà ottima a livello di denaro e la creatività dei Pesci potrebbe essere ciò che fa la differenza.

Guai e batoste per questo segno zodiacale ma non anche per i Pesci, così come il Cancro.

Lettera consigliata

Leone, Cancro ma anche Scorpione e questi altri segni zodiacali dovrebbero dipingere le pareti di casa in questi colori”