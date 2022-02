L’utilità del riciclo creativo è sicuramente indubbia e certa. Infatti, applicando questa pratica alla vita quotidiana, potremmo avere delle sorprese non indifferenti. Non tutti sanno che qualsiasi scarto (o quasi), che abbiamo in cucina, può avere dei riutilizzi davvero formidabili. Tutto ciò che dobbiamo fare è lasciar andare la fantasia, facendola galoppare e concretizzandola in lavori che potrebbero tornarci utili. E, se le idee in questo momento sembrano non bussare alla nostra porta, nessuna paura. Possiamo iniziare a muovere i primi passi nel riciclo creativo grazie a qualche piccolo consiglio. Dopo le prime esperienze, mettere in atto questa abitudine diventerà sempre più facile e l’ispirazione sarà, di certo, più frequente e semplice da ottenere.

Il riciclo creativo applicato agli scarti della cucina, ecco come utilizzare tutto ciò che non cuciniamo

Di riciclo creativo avevamo già parlato in passato, consigliando alcuni modi in cui metterlo in pratica. Soprattutto, spesso ci siamo concentrati sugli scarti della cucina, parlando degli alimenti più disparati. Per esempio, avevamo consigliato in un precedente articolo, un modo per riciclare in maniera davvero geniale la buccia e le foglie di sedano, così da non doverle gettare nell’immondizia. O ancora, avevamo anche visto come poter riutilizzare l’acqua di cottura delle patate in modo sorprendente, usandola per pulire un elemento specifico della nostra casa. Oggi continuiamo a fornire idee e consigli, che potrebbero tornarci utili e che probabilmente vorremo mettere in pratica sin da subito.

Guai a buttare le bucce di arancia e mandarino da oggi in poi perché hanno delle utilità in casa totalmente inaspettate

Oggi ci concentriamo sul riutilizzo delle bucce di arance e mandarini. Con la scorza di questi due frutti, infatti, potremmo dare vita a delle decorazioni per la casa totalmente inaspettate. Per esempio, potremmo creare degli addobbi per le nostre tende. Per prima cosa, quindi, prendiamo dei fili piuttosto resistenti, che si possano legare al bastone della tenda per poi ricadere in basso. Su questi fili, inseriamo, come fosse una collana enorme, la scorza di arancia o mandarino, tagliata in piccole fette e fatta essiccare per un po’ di tempo. Vedremo come le nostre stanze acquisiranno colore in un lampo, sfruttando anche l’odore buonissimo di questi frutti. Ma non è tutto.

Infatti, con le bucce di arancia e mandarino si possono creare anche delle piccole mangiatoie per uccelli. Tutto ciò che dovremo fare sarà ritagliarne la metà esatta, mettendo all’interno poi il mangime per gli animali. Ultimo, ma non meno importante, queste bucce potrebbero diventare anche delle carinissime lanterne. Basterà farle essiccare per poi mettere al loro interno delle candeline, ovviamente facendo attenzione alla grandezza, così da non far bruciare nulla. Perciò, ora possiamo dirlo con certezza. Guai a buttare le bucce di arancia e anche quelle dei mandarini, visto che ora abbiamo tutte queste idee per sfruttarle al meglio.

