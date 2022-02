“Mens sana in corpore sano”, antica massima latina sempre valida. Tutti sanno che fare sport fa bene. Spesso il problema è trovare il tempo per praticarlo. In precedenza ci siamo concentrati sulla tonicità di un’importantissima parte del corpo, i glutei. Oggi vogliamo invece condividere le attività che consentono di ottenere il massimo risultato nel minor tempo possibile. Dunque ecco quali sono i 4 sport che ci permetteranno di liberarci anche da ansia e stress.

Il più efficace

Circa 800 calorie si bruciano in soli 60 minuti di attività al sacco. Infatti tirare pugni ad un “morbido salame” appeso è fra i metodi migliori per tonificare corpo e spirito. Non solo si ottengono ottimi risultati per la linea, ma già dopo 30 minuti il livello di stress è decisamente diminuito.

Da non sottovalutare il fatto che un attrezzo per amatori costa meno di 90 euro, spesa da affrontare comunque solo una volta. Esistono anche sacchi morbidi per bambini, il prezzo in questi casi è di circa 15 euro. È uno sport che si può praticare tanto da soli quanto in gruppo. Chi soffre di alcune malattie che coinvolgono le articolazioni, come l’artrosi, deve prestare particolare attenzione. Meglio sempre consultare un medico sportivo prima di intraprendere qualsiasi attività aerobica.

Ecco quali sono i 4 sport che fanno bruciare più calorie in un’ora e liberano da ansia e stress

Sono invece circa 700 le calorie che si consumano in una passeggiata in mountain bike con una media di 80 pedalate al minuto. In questi casi si consiglia di cominciare su percorsi semplice per circa mezz’ora. Via via poi si potrà aumentare il tempo e l’intensità della difficoltà. A differenza delle biciclette normali, la misura delle mountain bike si esprime in pollici. Per scegliere quella della giusta taglia basterà moltiplicare la misura del cavallo per 0,226, ossia il valore di un pollice espresso in centimetri.

I fortunati che possono raggiungere agevolmente una pista da sci, si sbarazzeranno di circa 600 calorie in 50 minuti. Nel medesimo tempo una routine di CrossFit consente di ottenere gli stessi risultati. Questo tipo di allenamento è composto da esercizi aerobici che hanno l’obiettivo di sviluppare la massa muscolare. Sono movimenti abbastanza pesanti. Dunque vanno eseguiti sotto controllo di un esperto e gli allenamenti intensificati in maniera graduale.

Infine non possiamo non menzionare il jogging, probabilmente uno degli sport più diffusi. In un’ora di corsa infatti, sia al chiuso che all’aperto si arrivano a bruciare fino a 500 calorie.

Ricordiamo che è sempre bene praticare attività sportiva sotto controllo di uno specialista.

