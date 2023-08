Quanto ha vinto Salvini con il quiz Doppio Slalom e quanto Renzi alla Ruota della Fortuna. Ecco le cifre

Che i nostri politici possano essere camaleontici lo sappiamo, che sappiano utilizzare il mezzo televisivo anche, ma alcuni di loro sono stati dei veri campioni. E parliamo di politici di spicco, addirittura di Premier. Prima dei social, l’era della televisione ha cambiato la nostra vita. Certe immagini sono rimaste indimenticabili.

I social media hanno riproposto più volte le immagini di 2 giovani e preparati politici che si sono fatti valere nel mondo dei quiz. Ormai fanno parte della cultura popolare anche se i commenti spesso sferzanti dei followers non sempre sembrano apprezzare le passate esperienze di chi oggi ci governa. Molti commenti dolci e amari riceve il video di Salvini che partecipa al Pranzo è servito condotto non da Corrado ma da Mengacci. Siamo quindi nel 1993, il quiz si avvia verso le ultime edizioni dopo essere stato una colonna portante di Canale 5. In onda su Rete 4, gli ascolti sono già calati.

Ad attirare l’attenzione del pubblico è Matteo Salvini ventenne e dichiaratamente nullafacente. Il pubblico non sa naturalmente che quel ragazzo è destinato a diventare un protagonista della storia e della politica d’Italia. Ma lo conosce già. Matteo Salvini ha partecipato appena quindicenne al quiz di Corrado Tedeschi Doppio Slalom portando a casa una vincita interessante.

Ricchi montepremi

Quanto ha vinto Salvini con il quiz Doppio Slalom? Nel 1988 a 15 anni ha vinto la bellezza di 1 milione di lire. Battuto poi da un certo Erasmo che voleva fare il giornalista e che i social hanno cercato di rintracciare. Ma senza risultati. Un vero eroe Erasmo che batte Salvini. Ma il futuro leader della Lega era il campione in carica, aveva già vinto un bel montepremi e non soffrì affatto la sconfitta. I commenti sui social hanno messo in evidenza che Salvini aveva salutato prima di andare via i suoi compagni di classe della quinta D del liceo classico Manzoni. I followers si sono chiesti some faceva a frequentare la quinta quando aveva 15 anni.

Caratterizzata da meno misteri ma da altrettante polemiche e da tanta ironia la partecipazione di un diciannovenne Mattei Renzi nel 1994 al quiz La ruota della fortuna di Mike Bongiorno. Il leader di Italia Viva si portò via un montepremi di 48 milioni di lire rimanendo campione in carica per ben 4 puntate.

Quanto ha vinto Salvini con il quiz Doppio Slalom, la tv come palestra della politica

Durante quella esperienza Matteo Renzi studiava a Rignano sull’Arno. Raccontò di essere stato boyscout nella ex Jugoslavia e parlò di Agnese, una ragazza a cui teneva e che in seguito è diventata sua moglie. Il Rottamatore, o come lo ha definito il Financial Time, Demolition Man, ne ha fatta di strada. È diventato l’Obama italiano. Ha partecipato ai programmi di Maria De Filippi indossando un chiodo nero, ha polemizzato in diretta streaming con l’ex comico Beppe Grillo durante le consultazioni del 2014.

I social nulla dimenticano e tutte queste immagini vengono periodicamente ripresentate facendo il pieno di like e venendo condivise da milioni di followers. I commenti sono di vario genere e tenore, alcuni sono più curiosi di altri. In molti si chiedono come mai i nostri attuali amministratori abbiamo un passato in televisione. E i paragoni con i politici degli anni Ottanta si sprecano. Siamo fatti così. Un po’ nostalgici e con la memoria corta, a causa dei social media stiamo già dimenticando il ruolo che la televisione ha giocato in Italia dagli inizi degli anni Ottanta fino a poco tempo fa.