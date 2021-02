Tutti noi siamo sempre alla ricerca di un modo per guadagnare soldi in maniera semplice. Spesso vorremmo integrare le nostre entrate con dei lavori extra, sia che siamo disoccupati, alla ricerca di occupazione oppure studenti universitari. La buona notizia è che il web ci offre alcune opportunità.

Spesso dobbiamo diffidare da chi offre ingenti possibilità di guadagno online, soprattutto senza fare fatica. Ma esistono dei metodi onesti con cui possiamo tirare su piccole somme in maniera legale e facendo poco e niente. Per esempio possiamo scegliere di vendere questi prodotti.

Un altro modo di questi è ascoltando la musica. Si possono guadagnare soldi ascoltando la musica con questa app per il telefono.

600 dollari l’anno

Esistono alcune app che ci permettono di racimolare denaro ascoltando la nostra musica preferita. C’è un’app di nome Current che consente di guadagnare soldi per ogni minuto di ascolto di musica streaming.

Tutto quello che dobbiamo fare è scaricare l’app di Current, registrarsi tramite la propria e-mail e collegare un account PayPal.

Ora possiamo iniziare ad ascoltare la nostra musica. Ogni minuto verranno accreditati dei punti. Quando avremo raggiunto una certa quantità di punti potremo convertirli in denaro che potremo riscuotere tramite il nostro profilo PayPal. Ogni anno potremo accumulare sino ad una cifra di 600 dollari, ovvero quasi 500 euro.

Tutto quello da fare è aprire l’app Current ogni mezz’ora e guardare una pubblicità per intero: se si salta non verranno accumulati punti. La buona notizia è che si può ascoltare la musica in background, ovvero a schermo spento o mentre usiamo il telefono per altro.

Guadagnare soldi ascoltando la musica sul telefono da oggi si può con questa app

Internet e la tecnologia offrono sempre più opportunità di guadagno. Guadagnare soldi ascoltando la nostra musica può essere un modo facile, sicuro e completamente legale per racimolare piccole somme, sino a 500 euro all’anno.

Non male guadagnare soldi ascoltando la musica, no?