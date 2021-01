Molti di noi hanno molti libri che non utilizzano e che restano impolverati in cantina o nelle mensole più remote della libreria. Una soluzione è scambiarli o regalarli. Ma se fossimo in possesso di libri di grande valore? Grazie a internet possiamo capire facilmente se i libri di cui vogliamo disfarci possano avere un qualche valore commerciale. Magari siamo in possesso di una vecchia edizione fuori catalogo. Se il libro non è più in commercio potrebbe essere molto ricercato e potremmo guadagnare centinaia di euro dalla sua vendita, come in questo caso.

Vediamo come guadagnare soldi online vendendo questi semplici oggetti.

I migliori modi per vendere libri online

Le opzioni che proponiamo sono gratuite e semplici.

Possiamo iscriverci ai gruppi Facebook di compravendita di libri. Questi gruppi sono molto attivi ma si rivolgono a un pubblico interessato a libri più commerciali. Potremo inserire annunci e proporre un prezzo e aspettare che un’acquirente si faccia avanti. Oppure potremmo vedere quali sono i libri più quotati e più ricercati dagli acquirenti.

Un sito di annunci molto semplice da usare è Comprovendolibri. Completamente gratuito, mette in comunicazione acquirenti e venditori. Grazie alla sezione di libri cercati potremo subito vedere quali libri sono ricercati dagli utenti e se lo desidereremo proporne la vendita.

Se invece siamo in possesso di un libro antico del cui valore siamo certi, possiamo vendere con Maremagnum. Questa piattaforma nasce nel 1995 e si occupa di mettere in comunicazione la domanda e l’offerta di libri rari ed introvabili. Con un catalogo di oltre 10 milioni di articoli e più di 600 librerie tra italiane ed estere è un sito molto utilizzato e dall’affidabilità assicurata.

Come guadagnare soldi online vendendo questi semplici oggetti

Seguendo questi consigli potremo scoprire di essere in possesso di un libro antico, forse raro e decidere se conservarlo o se venderlo per incassare una somma. I libri vecchi non si devono mai buttare, potrebbero avere un valore che nemmeno immaginiamo.