C’è chi dice che il blog è morto. C’è chi, invece, afferma che questo settore ha ancora qualche speranza. Quel che è vero è che sono ancora molti i blog di successo che hanno fatto arricchire i loro proprietari.

Un blog può essere un semplice diario online senza troppe pretese. Ma può anche diventare una piattaforma di successo e di riferimento per molti utenti. Ciò comporta, ovviamente, anche un tornaconto economico per chi lo cura e lo scrive. Ecco, quindi, come guadagnare aprendo un blog e scrivendo delle tue passioni.

L’importanza delle pubblicità sul blog

Il primo passo per un blogger che non ha ancora avuto tanto successo è quello di guadagnare con le pubblicità. Avete presente i banner pubblicitari che appaiono ai lati dei siti? Ecco, grazie a dei plug-in è possibile inserirli anche nei blog.

Esistono due tipi di pubblicità. La prima è quella legata a colossi come Amazon e Google. Basta iscriversi sulle pagine relative e avviare la pubblicità. Saranno loro, nel nostro esempio Amazon e Google, a scegliere che prodotti pubblicizzare. In cambio il blogger riceverà una commissione per ogni clic sul banner.

L’altro metodo è quello delle pubblicità per aziende. Saranno le aziende a contattare il blogger e chiedergli di inserire un banner pubblicitario alla loro azienda. Il tutto dietro compenso

È possibile, infine, prendere una percentuale sulla vendita dei prodotti linkati sul blog. Questo è possibile con siti come Amazon, ma non solo. Iscrivendosi al programma apposito si potranno così creare dei link affiliati che creeranno profitto.

Le sponsorizzazioni e il materiale originale

Quando un blog raggiunge una certa visibilità sarà ricercato dalle aziende per sponsorizzazioni e collaborazioni. In questi casi non è detto che si guadagnerà denaro. Ma il blogger potrebbe comunque ricevere prodotti in omaggio o essere invitato a eventi. Un blogger di viaggio, ad esempio, potrebbe venir invitato su una crociera, in cambio di un articolo a riguardo. A un blogger di cucina potrebbe invece essere chiesto di recensire un nuovo set di pentole in cambio di denaro o dei prodotti stessi.

Se ti chiedi come guadagnare aprendo un blog e scrivendo delle tue passioni devi, infine, ricordarti del materiale originale che puoi vendere. Più cresce l’audience, inoltre, più è possibile, infatti, produrre anche materiale proprio, come guide o ebook, che trattano in modo più approfondito alcuni dei temi toccati nel blog.