La fiducia posta dal Governo ha ottenuto 189 voti a favore, 32 contrari e 2 astenuti: Green Pass, approvato il decreto per 12 mesi ma in aziende e scuole è già caos contagio. L’esame del Decreto Green Pass bis, che estende l’obbligo a tutto il personale scolastico, ma pure ai docenti e ai genitori che accompagnano i figli a scuola, inizierà alla Camera lunedì 20 settembre. La discussione generale partirà alle 10, le votazioni sono previste non prima delle ore 14. L’esame del decreto proseguirà nelle giornate di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 settembre.

Il premier invita a non esasperare i toni, ma la situazione si surriscalda. Il TAR della Sardegna ha respinto il ricorso dei 173 sanitari no vax, che dunque non torneranno al lavoro. Mentre in alcune mense sono scoppiate varie proteste per le lungaggini di controllo dei certificati. Intanto Draghi ha incontrato i sindacati a Palazzo Chigi, in vista del Consiglio dei ministri di domani. Il governo ci ha detto che l’obbligo di Green pass riguarderà “tutti i lavoratori pubblici e privati in qualsiasi luogo di lavoro”. Maurizio Landini, leader della Cgil, presente all’incontro insieme al leader Cisl Angelo Colombini ha chiesto la gratuità dei tamponi Covid per le aziende fino a fine anno.

Domani l’incontro con le Regioni

Si passa ora all’incontro con le Regioni: la ministra Maria Stella Gelmini dovrebbe incontrare i governatori per illustrare loro il nuovo decreto. Il tavolo con gli enti locali dovrebbe tenersi dopo la cabina di regia dei ministri. Ma prima che si riunisca il Consiglio dei ministri che ratificherà l’obbligo di Green Pass da metà ottobre ai lavoratori pubblici e privati. In queste ore prosegue il lavoro dei tecnici di Palazzo Chigi e dei Ministeri per perfezionare le norme, che devono tenere conto di diverse specificità.

Un successo l’International Covid Summit

Nelle stesse ore a Roma si chiuso l’International Covid Summit, un convegno di livello mondiale durato quattro giorni, con trenta relatori al podio e partecipanti da tutto il mondo, scambiato erroneamente per consesso no vax. Si è tenuto in Senato e ha trattato l’universo dei protocolli di cura per il Covid. Le terapie domiciliari alternative alla tachipirina, somministrate nei primissimi giorni del contagio ci sono, funzionano e sono sicure, sostengono i relatori. Il sito del Covid Summit ha ricevuto, in questi giorni, oltre 100 milioni di visualizzazioni.