I dolci sono uno degli sfizi che spesso non possiamo proprio fare a meno di concederci. Ancora meglio se utilizziamo ingredienti salutari. Però non è sempre facile. A volte le ricette senza glutine e con pochi grassi ci portano a realizzare dei mattoncini senza sapore. Infatti per la realizzazione di un buon dolce che possa rientrare in una dieta sana è molto importante saper bilanciare gli ingredienti. Dobbiamo prendere confidenza con farine diverse e con fonti di grasso alternative. Il risultato però saprà ricompensarci perché potremo mangiare qualche biscotto senza sensi di colpa e senza rinunciare al gusto.

Ed è proprio quello che intendiamo fare oggi grazie a questa ricetta semplice per deliziosi dolcetti dietetici senza glutine che conquisteranno tutti. Pochi ingredienti che probabilmente dovremo acquistare appositamente, ma che potremo riutilizzare per realizzare nuove creazioni e migliorarci. Passiamo quindi a scoprire questi misteriosi ingredienti e come assemblarli per realizzare dei biscotti da leccarsi i baffi!

Ingredienti

150 g di farina di miglio;

90 g di farina di castagne;

30 g di zucchero di canna;

50 g olio di cocco;

1 uovo;

1 cucchiaino di bicarbonato;

3 cucchiai uva passa;

cannella q. b.

Per prima cosa setacciamo nella stessa ciotola le nostre farine. Quindi mettiamo insieme farina di miglio e castagne, e aggiungiamo il bicarbonato. Amalgamiamo per bene e procediamo versando nella ciotola anche lo zucchero. Utilizzare lo zucchero di canna al posto del classico zucchero raffinato aggiungerà delle note caramellate in più ai nostri biscotti. Senza contare che possiamo approfittarne per scegliere dello zucchero che sia prodotto in modo sostenibile.

Quando tutti gli ingredienti secchi saranno ben distribuiti fra loro, possiamo procedere con quelli liquidi. Mettiamo prima l’uovo e cominciamo ad impastare. Scaldiamo leggermente l’olio di cocco così da scioglierlo come se fosse del burro. Una bella spolverata di cannella e il nostro preparato è pronto. Non dimentichiamo poi di completare gusto e presentazione con dell’uvetta tritata. Se preferiamo possiamo sostituirla con del sano cioccolato fondente.

Realizziamo una palla col nostro impasto lasciandolo bello liscio e senza grumi. Stendiamola con un mattarello fra due fogli di carta da forno così da evitare che l’impasto si attacchi. Usiamo uno stampo per ritagliare i nostri biscotti e disponiamoli sulla teglia. Inforniamo a 180°C per 20 minuti. L’obiettivo è ottenere dei biscotti leggermente dorati e non troppo secchi.

