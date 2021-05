Ogni settimana si tira fuori il filtro della lavatrice e lo si pulisce. Questo avviene se in casa si ha un esercito di bambini e si fanno molti bucati, sennò è sufficiente farlo una volta al mese.

Questo particolare strumento deve essere pulito poiché vi convergono tutti i residui dei capi che laviamo. Come ad esempio pezzi di fazzoletti nelle tasche che si deteriorano, accendini, biglietti della metro o semplicemente le fibre dei capi.

Grazie a questo strumento potremo dire basta all’intensa e continua pulizia del filtro della lavatrice

Ma di cosa stiamo parlando? L’oggetto, che possiamo definire magico, è una palla con dei piccoli tentacoli. Questa palla ha un obiettivo preciso: raccogliere tutte le microfibre che i vestiti perdono durante i vari lavaggi.

È realizzata in plastica riciclata ed è molto morbida, quindi non rovinerà nessun capo. Inoltre sopporta benissimo le alte temperature e può essere usata in lavatrice e nell’asciugatrice.

Ma perché è così importante?

Questo oggetto trae spunto dal corallo. Infatti, questo raccoglie tutto quello che passa nel mare. La stessa cosa fa questa palla nella lavatrice. Muovendosi nel cestello farà passare l’acqua, ma raccoglierà tutti i pezzi di microfibra che i capi perdono. Grazie a questo strumento potremo dire basta all’intensa e continua pulizia del filtro della lavatrice.

È inoltre molto importante perché inserendo questa palla e i suoi tentacoli nel cestello tutti i pezzi di microfibra non andranno a finire nel filtro della lavatrice che poi potrebbe otturarsi e con il tempo rompersi.

Oltre ad avere il compito di salvare il filtro della lavatrice, ha anche un ruolo importante per il mare. Perché andando a rimuovere le microfibre disperse nel cestello, queste non finiranno nell’acqua di scarico che andrà poi a riversarsi nei mari. Quindi si potrebbe salvare la lavatrice e l’ambiente, grazie ad un solo oggetto.

