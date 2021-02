Solitamente la carne fresca e di qualità è tenera e morbida. Possono però capitare dei casi in cui nonostante la carne sia freschissima, possa non essere così tenera. Ciò può succedere nel caso di alcuni tagli meno pregiati, o che hanno subito una lavorazione non corretta.

Anche in questi casi esistono però delle soluzioni e oggi vedremo che con questo trucco possiamo rendere tenerissimo qualsiasi taglio di carne.

Tutto grazie a questo frutto

La carne animale, soprattutto quella rossa, è un alimento ricco di fibre. Queste fibre vanno trattate nella maniera giusta in modo che la carne rimanga tenera e piacevole al gusto.

Come abbiamo già visto in questo articolo, esistono molti metodi per rendere la carne tenera, come la marinatura prima di cuocerla, oppure la battitura svolta dal macellaio. Oggi parleremo di un altro trucco molto efficace che prevede l’utilizzo di un frutto.

Grazie all’utilizzo del kiwi possiamo rendere tenera qualsiasi carne. Dovremo semplicemente prendere un kiwi, sbucciarlo e strofinarlo sul nostro taglio di carne. Oppure possiamo tagliare tante piccole fettine e tappezzare la carne. Così facendo faremo penetrare il succo di questo frutto nelle fibre della carne. Possiamo lasciare marinare la carne nel succo sino a un’ora, dopo la quale possiamo procedere ala cottura e successivamente al condimento. Sembrerà incredibile, ma la nostra carne sarà tenerissima e saporitissima.

Questo risultato incredibile si ottiene grazie al potassio contenuto nel frutto, che ha anche grandi proprietà digestive.

Se abbiamo il dubbio che la carne che abbiamo comprato non sia delle più tenere, oppure temiamo che di non essere i migliori cuochi possiamo utilizzare questo semplicissimo trucco. Eviteremo di marinare sempre la carne anche quando non richiesto dalla ricetta e renderemo il nostro piatto più leggero e digeribile. Provare per credere.