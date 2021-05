Molto spesso si pensa che per avere capelli mossi e definiti sia necessario l’uso del calore.

Piastra, arriccia capelli, fon, sono sempre stati gli alleati per acconciature e messa in piega perfette. In realtà, è possibile ottenere lo stesso risultato senza ricorrere all’uso di strumenti con fonte di calore.

In questo articolo scopriremo come grazie a questo comune oggetto che tutte abbiamo in casa è possibile avere capelli mossi con onde perfette come dal parrucchiere.

Come creare delle onde naturali

Quanto sarebbe bello addormentarsi e svegliarsi con capelli perfettamente in piega e mossi al punto giusto?

Questo desiderio è facilmente realizzabile con l’aiuto della fascia dell’accappatoio. Sembra inusuale ma, con un pizzico di pratica, sarà possibile avere i capelli mossi che abbiamo sempre sognato.

Dopo lo shampoo, asciugare i capelli con il fon a distanza. Ci vorrà un po’ più di tempo, ma in questo modo si proteggerà il capello dall’eccessivo calore e non si sfibrerà.

Quando mancano appena due minuti per avere capelli completamente asciutti è il momento di fermarsi. Quel pizzico di umidità aiuterà lo step successivo.

Adesso è il momento di costruire “l’impalcatura” per le onde perfette.

Bisognerà posizionare la fascia dell’accappatoio a metà della testa e fissarla con gli elastici alle due estremità. Dopo aver fatto queste due code laterali, si prende una ciocca e si arrotola con la fascia dell’accappatoio: più sarà stretta più il boccolo sarà definito. Ripetere l’operazione dall’altro lato.

Piccole curiosità

Questo metodo è molto semplice da eseguire e ci vorranno solo dieci minuti per realizzarlo.

Il momento migliore per farlo è la sera: in questo modo si avrà la possibilità di dormirci e il risultato sarà perfetto. Non soltanto i passaggi sono semplicissimi per tutti, ma si avrà una cascata di ricci molto morbidi e naturali.

Questa semplice tecnica sta spopolando nel web ed è stata lanciata online da una hairstylist delle celebrità più famose.

Dunque, non è sempre vero che se si vuole apparire belle bisogna soffrire. Infine, è utile sapere che i calzini sono ottimi sostituti della fascia dell’accappatoio: sottili per ottenere ricci più fitti, spessi per una leggera ondulazione.

Ecco spiegato perché grazie a questo comune oggetto che tutte abbiamo in casa è possibile avere capelli mossi con onde perfette come dal parrucchiere.