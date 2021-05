Il forno è un utilissimo elettrodomestico che ci permette di preparare piatti sani e leggeri. È così versatile che è perfetto sia per i dolci che per i cibi salati. A volte, però, rischiamo fare degli errori.

Quando cuociamo, e soprattutto riscaldiamo i nostri piatti, c’è infatti il rischio di renderli secchi. Che fare in questo caso? Ecco il geniale trucco per cuocere e riscaldare deliziosi piatti al forno senza farli diventare troppo secchi.

Un problema diffuso

Purtroppo questa eventualità non è rara. Non è facile trovare le giusta impostazioni nel nostro forno. Spesso capita infatti di avanzare del cibo e volerlo mangiare il giorno dopo. Essendo già stato cotto, però, questo piatto tenderà a seccarsi.

Riscaldarlo in forno, inoltre, lo renderà ancora più secco. Certi cibi, però, non sono affatto buoni mangiati freddi. Per fortuna possiamo continuare a usare il forno senza però far seccare i nostri piatti. Questo metodo è inoltre semplicissimo e a costo zero.

Tutta questione di umidità

Per evitare che i piatti si secchino dobbiamo aumentare l’umidità all’interno del forno. Per farlo possiamo semplicemente affidarci a un po’ di acqua! Rendendo l’atmosfera del forno più umida, infatti, potremo cucinare o riscaldare piatti senza rischi. Per ottenere questo risultato avremo bisogno di un bicchiere o un altro contenitore adatti al forno. Dopodiché dovremo riempirlo di acqua e metterlo nel forno quando questo è ancora spento. Possiamo metterlo sulla stessa teglia in su cui cuoceremo il piatto.

A questo punto possiamo accendere il forno. In questo modo il contenitore non subirà nessuno shock termico e si riscalderà insieme al forno umidificando l’ambiente. Quando il forno è caldo al punto giusto possiamo infornare il nostro cibo. Ora non resta che aspettare! Ecco il geniale trucco per cuocere e riscaldare deliziosi piatti al forno senza farli diventare troppo secchi. Attenzione però! A fine cottura l’acqua scotterà quindi il consiglio è quello di farla raffreddare nel forno prima di buttarla.