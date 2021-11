Verdure autunnale classica. Abbinabile a molte altre pietanze, per ricette facili o più complesse. Sono i broccoli, che non vengono sempre apprezzati, soprattutto dai bambini, ma che sono ampiamente utilizzati in cucina in questa stagione. Per renderli gustosi anche agli occhi degli scettici, quindi dobbiamo trovare l’abbinamento migliore.

Uno di questi è indubbiamente quello con un formaggio particolarmente vizioso. Di pasta semi cruda, è il delizioso prodotto che scaturisce dall’unione tra latte fresco e caglio. Quando poi alla cagliata, la parte solida che emerge da questo abbinamento, si unisce l’acqua calda, ecco che allora sarà nata la scamorza. Quando poi questa viene affumicata, il suo sapore assume dei contorni assolutamente favolosi per il nostro palato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Andiamo allora a preparare i broccoli al forno con scamorza affumicata, utilizzando questi ingredienti:

a) 500 g broccoli (divisi a cimette);

b) una scamorza affumicata;

c) 2 cucchiai parmigiano reggiano grattugiato;

d) 2 cucchiai alio extravergine d’oliva;

e) 2 spicchi aglio;

f) 1 peperoncino;

g) 1 pizzico sale.

Per palati fini il connubio tra i broccoli e questo formaggio affumicato che li renderà sfiziosi e saporiti

Iniziamo andando a lessare i broccoli per una decina di minuti circa. Intanto prepariamo il soffritto in una padella con l’olio, l’aglio e il peperoncino. Per chi non fosse amante del piccante, è consigliabile usare solo un po’ di pepe nero. Una volta passato il tempo necessario alla lessatura, scoliamo la nostra verdura e versiamo nella padella. Facciamo saltare i broccoli per qualche minuto a fuoco vivo. Poi spegniamo il fornello e togliamo sia l’aglio che il peperoncino.

Tagliamo la scamorza a dadini e uniamola al parmigiano reggiano grattugiato. Per insaporire ulteriormente, possiamo utilizzare anche del pecorino romano o, in alternativa, un pecorino sardo dolce tagliato a scaglie. Disponiamo i broccoli in un tegame di terracotta e andiamo a coprire con il mix di formaggi. Diamo un’ulteriore spruzzata di parmigiano e poi andiamo a infornare.

Si mangia

Temperatura di 180 gradi, per venti minuti circa, gli ultimi cinque con la funzione grill. Quando la scamorza sarà gratinata, allora potremo spegnere e andare a impiattare. Per palati fini il connubio tra i broccoli e questo formaggio affumicato che li renderà sfiziosi e saporiti agli occhi dei nostri commensali più esigenti. Attenzione, però, al post broccoli, come abbiamo visto in molti ignorano che i famigerati responsabili delle scorregge terribilmente puzzolenti sarebbero questi comuni cibi.