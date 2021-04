È un hobby rilassante e soddisfacente, ma anche un modo intelligente di procurarsi un oggetto utile e gradevole per la vita di tutti i giorni. Farsi da soli il sapone è un hobby pieno di vantaggi, che ci permette di personalizzare un vero protagonista della nostra igiene e anche di fare graditissimi regali.

Il problema principale nel fabbricarsi sapone in casa è uno: l’impiego della soda caustica, usata in quasi tutte le preparazioni del sapone. E se abbiamo in giro per casa animali o bambini sappiamo quanto questo sia un rischio. Maneggiare senza le dovute protezioni la soda e i suoi vapori infatti è garanzia di danni alla pelle e agli occhi. Ma niente paura, grazie a questi consigli potremo finalmente fare sapone in casa in modo semplice e sicuro.

Per farsi il sapone in casa senza soda caustica e senza saponificazione basta usare come ingrediente base il sapone di Marsiglia, magari una vecchia saponetta, meglio se senza aromi. È un metodo facilissimo e privo di rischi, adatto davvero a chiunque. Ed è uno dei modi di dare una seconda vita al nostro vecchio sapone.

Gli altri ingredienti sono acqua distillata, olio vegetale (che sia di oliva, di semi, di mandorle, di jojoba, va bene qualunque cosa), coloranti e olio essenziale di nostro gusto. A proposito del colorante, possiamo usare una qualsiasi spezia per dare un tocco esotico al nostro lavoro!

Prima di tutto riduciamo in scaglie il sapone, e mettiamo tutto a bagnomaria. Per fare addensare il sapone mescoliamo bene, e aggiungiamo acqua di quando in quando. Successivamente aggiungiamo l’olio, i coloranti e l’olio essenziale senza smettere di mescolare.

Appena il composto ha una certa densità mettiamo il tutto in uno stampo della nostra forma preferita, e armiamoci di santa pazienza, perché dovrà riposare lì per oltre 5 settimane.