In casa ci si dedica sempre a pulizie giornaliere, settimanali o alle grandi pulizie per togliere tutto lo sporco accumulato. Pensiamo proprio a tutto: pareti, piastrelle, cucina, bagno, tende e tutto ciò che necessita di una pulizia accurata e approfondita.

Come già detto in vari articoli, la pulizia dell’ambiente che viviamo è importante per noi e per chi vive con noi. La pulizia periodica ci permette di eliminare germi e batteri che alloggiano nelle nostre case.

Spesso, però, può capitare che si tralascino degli oggetti, che con il tempo diventano poi gli oggetti più sporchi che abbiamo in casa. Questo capita perché siamo abituati a pulire sempre gli stessi spazi senza prestare molta attenzione ai dettagli.

L’oggetto più sporco della casa è il telecomando, questo viene toccato dalle nostre mani che avranno certamente toccato altro ed è costantemente esposto alla polvere. Tutti questi fattori lo proclamano come l’oggetto più sporco della casa.

Ecco come pulire l’oggetto più sporco della casa senza l’utilizzo di detergenti.

Un valido sostituto ai detergenti

Come già indicato in articoli precedenti è possibile pulire questo oggetto utilizzando un detergente naturale a base di acqua, alcool e succo di limone. Questa miscela poi può essere applicata con l’utilizzo di un cotton fioc, questo metodo si rivela molto efficace per pulire periodicamente il telecomando.

In questo articolo vogliamo indicare un metodo alternativo all’utilizzo di detergenti, ci stiamo riferendo all’utilizzo di gomme riutilizzabili per pulire il telecomando e non solo. Queste gomme si rivelano particolarmente utili poiché il loro utilizzo è davvero facile e intuitivo.

Basterà mettere la gomma sulla tastiera del telecomando e modellarla delicatamente cosicché questa riesca ad acchiappare macchie, polvere e batteri. Queste gomme contengono del gel igienizzante che riesce a pulire perfettamente e a fondo il nostro telecomando. Inoltre queste gomme si possono riutilizzare più volte finché non diventano scure.

