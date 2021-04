Spesso ne abbiamo sentito parlare male, per la presenza di grassi “cattivi” e per gli additivi che rischiamo di trovarci dentro. Eppure il burro d’arachidi ha virtù che in pochi conoscono: è incredibile come questo prodotto possa fare bene al nostro sonno.

La carica proteica del burro d’arachidi è davvero una bomba per il nostro corpo, in particolare per i nostri muscoli. Ma porta con sé anche vitamine, ottime per il sistema immunitario, fosforo, potassio, fibre per l’intestino, magnesio per rinforzare le ossa, e molto altro. Inoltre è buono e digeribile, e utilizzabile in talmente tanti modi!

Siamo abituati a immaginare che le arachidi siano frutta secca, ma in verità stiamo parlando di un legume. Dal punto di vista dell’apporto nutritivo poi le arachidi tengono benissimo il confronto: raggiungono e superano le mandorle, per fare un esempio.

Per questo sono uno snack adorato dagli sportivi. E anche per il fatto che il loro effetto positivo sui muscoli, quando non sono inserite in una dieta ricca di carboidrati, si fa particolarmente sentire. Mangiare burro d’arachidi prima di dormire garantisce di svegliarsi senza il minimo senso di vuoto allo stomaco. Rifornisce i muscoli di preziose sostanze nutritive, e permette di controllare in parte il peso attivando la termogenesi.

Naturalmente bisogna stare attenti a non esagerare con le quantità. E se abbiamo disturbi particolari è il caso di parlare con il nostro medico o con un dietologo prima di inserirli nel nostro menù. Inoltre prima abbiamo parlato di carboidrati, e c’è una ragione ben precisa. Se li accoppiamo al burro di arachidi infatti gli effetti positivi di questo alimento sono annullati, se non invertiti.

Infine, ricordiamo sempre quanto è importante che il burro di arachidi che compriamo sia biologico e prodotto in modo pulito, perché un cibo così carico di sostanze decisive ci faccia bene e non male. E che se vogliamo possiamo facilmente addirittura farcelo in casa.