Stirare è un vero dramma quasi per tutti. Farlo con strumenti datati o inappropriati peggiora notevolmente le cose. Se è arrivato il momento di gettare il vecchio asse da stiro ma è difficile trovare il coraggio, ecco tante soluzioni che agevoleranno questa scelta. Grazie a queste impensabili idee originali disfarsi di un vecchio asse da stiro diventerà una gioia impensabile. È davvero straordinario il numero di cose che è possibile realizzare a casa con un vecchio asse per stirare!

Riciclo creativo di un asse da stiro in legno

I modelli in legno sono quelli che offrono davvero tanti spunti. Basterà privare l’asse della struttura di mantenimento e conservare solo la tavola.

Quelle più segnate dal tempo necessiteranno di una mano di pittura o d’impregnante. Dopodiché suggeriamo di appendere la tavola verticalmente al muro e fissare dei ganci grazie ai quali sistemare ordinatamente i propri teli o asciugamani.

Ma il vecchio asse da stiro in legno è anche un perfetto mobile shabby chic per l’ingresso. Basterà verniciare tavola e piedi e collocare sopra deliziosi complementi d’arredo come vasi o grandissimi libri.

Mensole per i libri e portaoggetti

Certamente grazie a queste impensabili idee originali disfarsi di un vecchio asse da stiro diventerà una gioia. È possibile ad esempio trasformarlo in una sorta di libreria moderna. Basterà verniciarlo di un colore acceso e collocare sopra i propri libri.

Ma l’asse da stiro è utile anche per mantenere ordinati i propri utensili da cucito. Occorrerà appendere fili e rocchetti vari e magari disporli per colore o materiale.

I più perspicaci utilizzeranno certo il vecchio asse per stirare come vano porta-utensili da giardino o per ordinare gli strumenti di bricolage.

È utile anche l’idea di trasformare l’asse in un giardino sospeso. In tal caso suggeriamo di praticare dei buchi del diametro dei vasi delle piante da collocare sopra.

Per gustare del buon vino

Esiste poi chi trasforma quest’oggetto in appendiabiti o in lavagna su cui scrivere grazie a una particolare pittura apposita.

Ma la Redazione pensa anche a un riciclo per gustare del buon vino in compagnia. In questo caso basterà usarlo come porta bottiglie oppure praticare dei fori in cui appendere i propri calici a testa in giù. Gustare un ottimo calice di vino in compagnia diventerà ancora più vintage e suggestivo.

Approfondimenti

E se questi ricicli hanno convinto ecco subito altre idee per riutilizzare tanti materiali e realizzare fioriere perfette.