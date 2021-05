Fare la pizza in casa è ormai diventata a tutti gli effetti una delle passioni più diffuse e in voga dell’ultimo anno. E d’altronde non stupisce per niente il vertiginoso aumento di persone che hanno voluto sperimentarsi nella preparazione casalinga di questo piatto. Difatti si presenta innanzitutto come un ottimo passatempo, poi non è molto complicato da portare a termine, ed inoltre fa impazzire tutta la famiglia per il gusto che regala quando servito.

Più fattori

Se è vero che gli ingredienti necessari a fare l’impasto non sono tanti, ed unirli non è molto complicato, ci sono comunque dei passaggi che richiedono la nostra completa attenzione. In particolare quelli legati al processo di lievitazione. Infatti esistono diversi fattori che, se non considerati, potrebbero non far lievitare l’impasto, o farlo andare attraverso questo processo in un modo completamente errato. Oggi non ci occuperemo tanto delle cause, quanto piuttosto del tentativo di rimediare quando tutto ciò accade. Infatti vediamo perché basta aggiungere un cucchiaino di questo ingrediente per salvare in tempo l’impasto della pizza collassato e acido.

Un’ottima soluzione

Nel caso si sbagli qualcosa nei passaggi che precedono la lievitazione dunque ci potrebbe capitare di avere a che fare con un impasto collassato, ovvero che non si è gonfiato a dovere. Ed anche particolarmente acido, e quindi non adatto per poter essere condito. Bene, in questo caso non dobbiamo perderci d’animo, perché la soluzione esiste, ed è più semplice di quanto si possa pensare. Difatti basta aggiungere un cucchiaino di questo ingrediente per salvare in tempo l’impasto della pizza collassato e acido. Ci riferiamo al bicarbonato. Per molti sembrerà incredibile ma effettivamente per recuperare un impasto nelle condizioni appena descritte è necessario un piccolo cucchiaio di questo ingrediente.

Da unire ovviamente ad un nuovo dosaggio degli alimenti già utilizzati precedentemente. Vediamo nello specifico come fare. Dunque per ridonare compattezza ed eliminare la componente acida aggiungiamo appunto il nostro cucchiaio di bicarbonato. Dopodiché reinseriamo anche il quaranta percento di farina rispetto a quella usata, il dieci percento di sale e il venti percento di acqua. Aspettiamo a questo punto solamente due ore, in quanto la lievitazione sarà in questo caso molto veloce, e andiamo ad infornare. Seguendo questo consiglio riusciremo a salvare l’impasto che sembrava ormai andato e pronto per essere gettato.