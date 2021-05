Ideali per fare il pieno di vitamine, le arance sono uno dei frutti più acquistati ed utilizzati anche in cucina.

Nella stagione invernale compaiono, appunto, le arance con tutto il loro bel colorito e le forme perfette. Oltre ad apprezzarle per le loro proprietà nutrizionali, le adoriamo anche perché molto dolci e succulente.

Inoltre, l’arancia è un frutto molto pratico: degno sostituto di qualsiasi spuntino, ha la particolarità di poter essere assaporata sia in versione solida che liquida. La spremuta, infatti, ci dà la possibilità di portarla sempre con noi ed assaporarla al meglio. Senza contare che è ideale sia per grandi che per piccini.

Un’ulteriore qualità delle arance è sicuramente quella legata alla conservazione. Infatti, grazie alla loro buccia spessa, possiamo mantenerle a lungo nelle nostre case.

Ci capiterà, però, di notare qualche ammaccatura sui nostri frutti che porterà magari all’insorgere di qualche muffa.

Come possiamo evitare tutto ciò in modo naturale? Esiste qualche rimedio per evitare inutili sprechi?

Per arance belle ben conservate e senza ammaccature bastano questi pratici consigli della nonna

Quando acquistiamo frutta e verdura, dobbiamo fare molta attenzione alla loro conservazione. Ma analizziamo meglio il caso delle nostre arance.

Partiamo con il togliere i nostri agrumi dalla busta o dalla scatola in cui ce le hanno consegnate: questo eviterà l’insorgere dell’umidità che fa proliferare le muffe.

Disponiamole, poi, sempre in un recipiente abbastanza spazioso da contenerle senza impilarle le une sulle altre. Questo eviterà che il peso di ciascuna di esse incida negativamente sulle arance che si trovano alla base.

Inoltre, è utile prediligere un recipiente bucherellato che faccia così passare aria fresca tra i nostri frutti. Utilizziamo, ad esempio, il classico scolapasta!

Ecco il posto adatto per la loro perfetta conservazione

Abbiamo detto che le arance si conservano per lungo tempo: scegliamo il posto adatto a loro se vogliamo garantirci ulteriormente la durata dei nostri agrumi almeno per una ventina di giorni.

L’arancia si mantiene benissimo con temperature più fredde. Quindi ci basterà individuare un punto fresco ed arieggiato della nostra casa. Pensiamo quindi al nostro balcone, se non è esposto per troppe ore al sole.

Così facendo potremmo addirittura arrivare ad una perfetta conservazione delle nostre belle arance fino ad un massimo di 30 giorni!

Ora sappiamo che per arance belle ben conservate e senza ammaccature bastano questi pratici consigli della nonna. Seguiamoli scrupolosamente, le nostre arance si conserveranno perfettamente.

