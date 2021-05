Quando arriva l’ora di caricare la lavatrice, spesso si commette il grave errore di inserirvi di tutto, mischiando vestiti di vario genere. Ma in realtà è una prassi sbagliata.

Ad esempio, non molti sanno che la biancheria intima ha bisogno di alcune accortezze in più rispetto ad altri indumenti.

Come vedremo tra poco, infatti, per ottenere capi di biancheria intima perfetti ed igienizzati, c’è una cosa che bisogna fare prima di inserirli in lavatrice.

Un covo di sporcizia e batteri

Gli indumenti intimi, per una serie di ragioni che spiegheremo a breve, hanno bisogno di un trattamento particolare durante il loro lavaggio.

Infatti, è abbastanza risaputo che i lavaggi in lavatrice della biancheria intima non sono sufficienti ad eliminare tutto lo sporco ed i batteri.

Questi microrganismi, infatti, rimangono intrappolati nell’intimo poiché i soli detergenti di uso comune non sono efficaci al 100%. Ed inoltre, riempiendo la lavatrice fino all’orlo, c’è il rischio che questi infettino anche gli altri capi ed addirittura il cestello.

Per questo motivo, per ottenere capi di biancheria intima perfetti ed igienizzati, c’è una cosa che bisogna fare prima di inserirli in lavatrice.

Come lavare la biancheria intima?

Come già accennato prima, la biancheria intima ha bisogno di un trattamento particolare.

Innanzitutto, è importante separare questi indumenti dagli altri, proprio per evitare contaminazioni come spiegato nel paragrafo precedente.

In secondo luogo, per ottenere un risultato soddisfacente bisognerà fare un prelavaggio degli indumenti intimi come calzini, mutande e reggiseni.

Per fare ciò, basterà inserire i capi a mollo in una bacinella, con dell’acqua fredda ed un paio di cucchiai di acqua ossigenata.

A questo punto, possiamo inserirli in lavatrice, optando per un programma che prevede un lavaggio a basse temperature, quindi 30 gradi, massimo 40. In ogni caso bisogna fare sempre affidamento alle etichette poste all’interno dei capi.

La Redazione di ProiezionidiBorsa inoltre raccomanda di leggere questo articolo sull’acqua ossigenata per poterla utilizzare in totale sicurezza.

Mai più muffa e batteri nella lavatrice dopo aver pulito la guarnizione con questo prodotto che tutti abbiamo in casa.