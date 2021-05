Se si ha in casa uno smalto lucido e si desidera renderlo opaco, basterà munirsi di uno smalto trasparente, uno stampo per ghiaccio e uno tra questi insospettabili ingredienti. La scelta ricade tra amido di mais o patate, borotalco o farina di tipo 00, la stessa che si usa per fare i dolci. Difficile che in dispensa (o nel mobiletto del bagno, nel caso del borotalco) non si abbia almeno uno tra questi ingredienti. Dopo essersi procurati quanto detto, si potrà cominciare a seguire i passi che esplicheremo, che è alla portata di tutti e impiega davvero poco tempo per essere portato a compimento. Il procedimento non è definitivo, poiché seguendo questa guida si otterrà una miscela da applicare dopo aver indossato lo smalto che si vuole rendere opaco. Quindi, non è volto a trasformare una confezione di smalto lucido in una di smalto opaco.

Questi insospettabili ingredienti possono essere utilizzati per rendere opaco uno smalto per le unghie

Versare parte dello smalto trasparente all’interno del quadratino dello stampo. Deve essere abbastanza da fare in modo che possa ricoprire tutte quante le unghie. Prendere un cucchiaino e immergerlo nella confezione dell’ingrediente scelto, riempiendone la punta. Versarlo a sua volta all’interno dello stampo, sopra allo smalto trasparente. Molto importante prestare attenzione affinché l’amido, la farina o il borotalco non siano in eccesso, onde evitare che lo smalto si addensi così tanto da non poter essere più steso sulle unghie. Mescolare lo smalto all’ingrediente scelto. Se assume un colorito biancastro, vuol dire che le quantità scelte sono giuste. Continuare fin quando il composto non appare completamente omogeneo e privo di grumi.

Solo ora si può prendere lo smalto che si vuole rendere opaco. Stenderlo sulle proprie unghie, farlo asciugare e in seguito spennellarci sopra la miscela appena ottenuta. Proprio come se si stesse passando un normalissimo finish sopra il proprio smalto. Quando si sarà asciugato, lo smalto prima lucido risulterà completamente opaco.

