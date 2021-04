Il suo nome è un po’ complicato: si chiama tai ji o tai chi chuan, e può significare “culmine supremo” così come “polo estremo”. Nato oltre duemila anni fa in Cina, il tai chi ha una doppia natura: da un lato appartiene alla branca delle arti marziali orientali. Dall’altro rappresenta una specie di ginnastica legata a precisi principi filosofici. Già da molti anni sta vivendo una seconda giovinezza, per via delle sue caratteristiche e dei suoi effetti benefici, soprattutto in una fascia di età ben precisa.

Grazie a questa antica pratica non è mai troppo tardi per rimettersi in forma

Il tai chi infatti a quanto pare è una delle forme di esercizio più indicate per chi è avanti negli anni. Le ragioni sono diverse: prima di tutto questa pratica, molto diversa dalle altre arti marziali, ha ritmi lenti e dolci. Un’altra ottima ragione è il fatto che il tai chi si concentra molto sui muscoli delle gambe, migliorando l’equilibrio e la postura. Di conseguenza rappresenta un ottimo metodo per contrastare artrite, dolori muscolari, e molti altri fastidi legati all’età. Ma soprattutto è un vero salvavita contro il rischio di cadute, le lesioni più comuni e più pericolose negli anziani.

Attività molto diffusa in Cina

Non è un caso se quando pensiamo all’estremo oriente una delle immagini che ci viene in mente sono gli spazi verdi delle città in cui decine di pensionati praticano il tai chi. In Cina infatti questa pratica è diffusissima e incoraggiata anche dalle istituzioni. Senza contare il valore culturale, dato che è una disciplina collegata a pratiche filosofiche come il taoismo e l’equilibrio tra opposti (yin e yang). Grazie a questa antica pratica non è mai troppo tardi per rimettersi in forma!

Imparare il tai chi

In periodo di lockdown la cosa migliore da fare è sfruttare la rete. Sono moltissime infatti le video lezioni e i documentari che descrivono in dettaglio il tai chi. Non appena sarà possibile uscire di nuovo invece, dedicarsi a questa pratica sarà semplicissimo. Sono ormai centinaia in Italia le palestre e le scuole che insegnano e diffondono questa disciplina in tutte le sue tante varianti. Dai corsi veri e propri alle lezioni occasionali: ce n’è davvero per tutti i gusti.