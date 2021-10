Ormai il mese di ottobre sta giungendo alla fine. Molti di noi non vedono l’ora di arrivare a Ognissanti, per prendere un po’ di fiato dopo due mesi pieni di lavoro duro.

Dopo questo momento di pace, poi, si partirà con il mese di novembre. A tutti farebbe piacere sapere che cosa questo mese potrebbe riservarci. Per fortuna, possiamo chiedere qualche indicazione all’oroscopo. Esso potrà indicarci se sarà un mese che porterà buone notizie o difficoltà.

Oggi in particolare capiamo che cosa aspetta un segno che purtroppo non avrà molta fortuna. Infatti, ci sono cattive notizie per questo segno zodiacale che non sarà così fortunato a novembre. Stiamo parlando del segno zodiacale del Toro.

Il mese inizierà in maniera lenta per questo segno, che sarà molto pigro e farà fatica a lavorare e a impegnarsi. Anche nella vita personale non avrà una grande vita sociale, a causa della sua svogliatezza. Un inizio quindi debole, che farà da preambolo a delle settimane difficili.

Ci saranno forse anche delle piccole preoccupazioni finanziarie. Nulla di grave, ma il Toro si dovrà aspettare una bolletta più salata del solito o magari una multa per aver infranto il codice della strada. In questo periodo, quindi, è forse meglio non prendere troppi rischi dal punto di vista finanziario.

Anche dal punto di vista lavorativo potrebbero arrivare delle difficoltà. Il Toro sarà infatti sottoposto a uno stress intenso. La colpa non sarà nemmeno sua, ma partirà da un cambio di programma o da un imprevisto dell’azienda. Può darsi che un progetto su cui lavorava abbia un intoppo importante, che lo porterà a fare straordinari per un bel po’ di tempo. Oppure l’azienda potrebbe decidere di dargli più responsabilità senza aumento di paga e questo porterà altro stress.

Dal punto di vista amoroso, per fortuna, le cose andranno un po’ meglio. Il partner riuscirà a comprendere la svogliatezza del Toro a inizio mese e cercherà di supportarlo in mezzo agli stress lavorativi. A fine mese, però, potrebbe anche arrivare una buona notizia per la coppia, che renderà più forte il legame tra i partner. Per il Toro single, invece, si prospetta la nascita di un nuovo flirt, che forse nei prossimi mesi potrà sfociare in qualcosa di serio.

