Impariamo a conservare la farina per evitare le farfalline e a utilizzarla quando è scaduta da un anno per pulizie e come antiparassitario

Se abbiamo notato delle farfalline volare nella nostra cucina è possibile che nella dispensa ci siano le tarme da cibo. Si presentano quando la temperatura sale perché amano deporre le uova in posti caldi e poco umidi. Utilizzano gli angoli o gli interstizi come punti ideali in cui possono proliferare.

In questi casi, è necessario riorganizzare la dispensa e controllare i cibi più delicati come per esempio la farina.

Come possiamo fare ordine nella dispensa?

La farina assorbe gli odori degli altri alimenti e viene attaccata dalle tarme se non la conserviamo in maniera adeguata. Nel caso in cui le farfalline non siano ancora presenti, prima che arrivi la primavera è meglio organizzarsi. Utilizziamo l’aceto bianco per pulire la dispensa e gli oli essenziali come eucalipto o lavanda per tenere lontane le tarme.

Conserviamo la farina in contenitori di vetro con chiusura sigillata oppure teniamola nella sua confezione ma utilizzando le clip di plastica per chiuderla ermeticamente.

Se le farfalline sono già arrivate è necessario svuotare la dispensa e fare una pulizia approfondita. Dobbiamo cercare le uova che sono state depositate e ripulire, quindi utilizzare gli oli essenziali per fare in modo che non ricapiti una seconda volta.

Se la farina è stata contaminata possiamo provare a setacciarla per capire se le farfalle sono entrate nella confezione, si può comunque evitare di buttarla grazie all’utilizzo alternativo.

Il posto ideale in cui conservare la farina non deve essere né umido né caldo, dobbiamo preoccuparci di fare in modo che le proprietà alimentari vengano mantenute intatte.

Questo non accade quando la farina è scaduta. È possibile evitare di buttarla e come nel caso della contaminazione pensare di riciclarla.

Uno dei modi più diffusi è quello di mischiare la farina scaduta con il sapone liquido di Marsiglia. Possiamo ottenere un detersivo fatto in casa con cui combattere le macchie dei tessuti.

La farina è un ottimo smacchiante e sgrassante e se mischiato con l’aceto bianco e il sale può essere utilizzato per lucidare tegami e acciaio.

La farina come antiparassitario

Abbiamo deciso di riciclare per tagliare gli sprechi, impariamo a conservare la farina per evitare le farfalline e a utilizzarla quando è scaduta da un anno per pulizie e come antiparassitario. È possibile.

Spesso utilizziamo insetticidi che spargiamo per casa cercando di tenere lontane le formiche. Oppure circondiamo una pianta del giardino con pesticidi pericolosi per proteggerla dagli insetti.

Con la farina si ottiene lo stesso effetto ma in maniera naturale.

Utilizzandola nell’orto o nei punti strategici della casa teniamo lontani gli insetti ed evitiamo i danni che potremmo creare maneggiando determinati prodotti. Affidiamoci al riciclo quindi, utilizziamo la farina scaduta per risparmiare e avere effetti positivi sul nostro ambiente domestico.