Gli appassionati di auto con le qualifiche necessarie non potranno fare a meno di considerare queste imperdibili offerte di lavoro per Ferrari. Si ricercano candidati a vari livelli di carriera, ma anche senza esperienza pregressa. Vediamo di seguito quali sono le posizioni aperte, i requisiti necessari e come inviare domanda comprensiva di Curriculum vitae.

Il sogno da bimbi di lavorare in Ferrari finalmente realtà con le nuove offerte di lavoro per tutti dal cavallino

La casa automobilistica di Maranello è ben nota nel mondo delle autovetture sportive quanto in quelle delle corse, essendo attiva nel campionato di Formula 1. Fa parte del Gruppo Fiat che vede a capo John Elkann e l’AD Benedetto Vigna. Con oltre 3.300 dipendenti, esporta le sue automobili in oltre 60 Paesi, con più di 170 concessionari Ferrari.

Un simbolo dell’eccellenza del Made in Italy conosciuto a livello mondiale. Ferrari offre interessanti opportunità di lavoro sia in Italia che all’estero. Queste sono rivolte perlopiù a neolaureati, laureati, studenti, professionisti specializzati e giovani senza esperienza. Sebbene per la maggior parte di queste il possedimento di alcune qualifiche sia necessario, potremmo avere buone possibilità di inseguire un sogno senza fine.

Un esempio

Il sogno da bimbi di lavorare in Ferrari finalmente realtà con le nuove offerte di lavoro per tutti. 2 pagine di annunci disponibili nella sezione dedicata del marchio. Fra questi, Junior Internal Auditor, Buyer, Treasury Specialist, Engine Development Engineer, Purchasing Controller, Marketing Internship e molti altri ancora.

Vediamo, ad esempio, il ruolo di Purchasing Controller. Ricercato su Maranello, il candidato ideale è laureato in Economia con ottimi risultati ed ha alle spalle almeno 2 o 3 anni di esperienza. Conosce bene la lingua inglese, ha spiccate qualità di adattamento e ottime doti comunicative e relazionali.

Come scoprire tutte le posizioni aperte

Per conoscere tutti gli annunci disponibili visitiamo la pagina dedicata di Ferrari. Cliccando su Opportunità di Carriera avremo una panoramica delle posizioni aperte, divise per ruolo e con info riguardo la sede finale. Selezionando l’annuncio di nostro interesse, ne potremo visualizzare i dettagli quali descrizione del profilo, mansioni previste e requisiti necessari. Chiudono il quadro sede, dipartimento, età e i vantaggi del lavorare in Ferrari, quali l’accesso a strutture aziendali di ristorazione e sport.

Approfondimento

Pioggia di opportunità di lavoro da Crédit Agricole per candidati con e senza esperienza precedente