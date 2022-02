Passato il giro di boa di metà febbraio, gli astri cominciano a cambiare e così anche le previsioni future per alcuni segni. Non spaventiamoci, ma è ormai sicuro che i nati sotto determinate stelle dovranno prepararsi ad alcuni momenti di difficoltà.

Faremo bene, invece, a prepararci con cura perché grandi difficoltà attendono questi 3 segni di fuoco.

Periodo caldo per i segni di fuoco

Il primo segno, che dovrà stare davvero molto attento, non è altro che l’Ariete. Per gli appartenenti a questo segno, con gli ultimi giorni di febbraio sembra finire un periodo di grande difficoltà. Ancora un po’ di sfide e potremo finalmente tirare un sospiro di sollievo. A differenza di alcuni segni più fortunati, il mese dell’amore per noi ha portato solo conflitti e discussioni. Dobbiamo però mantenere la calma e il sangue freddo, evitando di fare scelte avventate ed estreme.

Se il partner si è allontanato, però, non agitiamoci ma aspettiamo che ritorni per parlare e chiarire. Sul lavoro, invece, attendiamo a portare avanti progetti ambiziosi e prendiamoci tempo fino alla fine del mese.

Per i nati sotto il segno del Sagittario, invece, le cose non cambieranno di molto. Durante San Valentino forse ce la siamo tirata un po’ troppo con la sicurezza che le stelle ci avrebbero protetto. In futuro, quindi, ci aspetta un periodo di calma piatta, dovuto soprattutto a dei comportamenti che hanno fatto scappare chi ci circondava.

Non importa cosa succeda, ma cerchiamo di mantenere la fiducia in noi stessi poiché questo periodo non durerà a lungo. Concentriamoci sulla famiglia, preparandoci fisicamente e psicologicamente ad un futuro prossimo di sfide professionali. Iniziano giorni di mutamento, che non per forza stanno ad indicare un qualcosa di brutto: l’atteggiamento con cui affronteremo questi ostacoli andrà a dettare il ritmo delle prossime due settimane.

Grandi difficoltà attendono questi 3 segni di fuoco che finiranno febbraio tra sfortuna ed ostacoli

Infine, l’ultimo segno di fuoco, per il quale sono attesi dei giorni di sfida, è quello del Leone. Per queste persone, cominciano a mostrarsi le conseguenze delle decisioni prese nei mesi passati. L’esserci concentrati troppo sul lavoro ci ha portato a mettere in secondo piano i sentimenti, tralasciando di fatto una parte importante della nostra vita. Gli strascichi di queste mancanze si faranno sentire anche nel rapporto con i familiari e gli amici, con quali sarebbe meglio fare pace.

Nonostante tutto l’impegno dedicato, inizia anche un periodo di crisi sul lavoro che metterà a dura prova la nostra pazienza. Non esitiamo nel chiedere aiuto o consiglio alle persone vicine e cerchiamo di sfruttare al massimo tutte le nostre conoscenze. La fortuna tornerà presto a baciarci, solo se saremo un po’ ambiziosi.

