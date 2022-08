L’attesa per le previsioni dell’oroscopo cresce anche per questo mese. Agosto ormai ha fatto capolino da circa una settimana, ma forse non sappiamo ancora bene cosa ci attende. Le sentenze degli astri per il periodo più bollente dell’anno sono altalenanti.

Se da un lato i moti lunari promettono fortuna per alcuni segni, dall’altro le stelle sembrano punire qualche sventurato. Ci sarà grande sorpresa per il segno zodiacale che ad agosto soffrirà più di ogni altro. Scopriamo di quale si tratta e se anche noi possiamo cominciare a fare gli scongiuri.

Un mese ricco di eventi

Anche nell’ottavo mese dell’anno il cielo non si ferma e sarà il protagonista di movimenti astrali particolari. Già nei primi giorni si assisterà alla congiunzione tra Marte e Urano. Il Pianeta rosso entrerà poi in conflitto con Saturno. Questo favorirà gli spiriti ribelli che vogliono sentirsi liberi di fare ciò che vogliono, senza limiti. La conflittualità di inizio mese si mitigherà grazie all’entrata in gioco di Mercurio, che approderà in Vergine e promuoverà la comunicazione.

Altro giorno chiave sarà il 12 agosto, quando ci sarà la Luna piena in Acquario. Da questo giorno si creeranno gli stimoli per affrontare i propri limiti e mettersi alla prova, col desiderio di superarsi. Il mese si chiuderà con la Luna nuova in Vergine, che porterà ciascuno a guardare in faccia la realtà e fare ordine nel caos.

Grande sorpresa per il segno zodiacale più sfortunato ad agosto

Come preannunciato, non a tutti andrà bene ad agosto. L’Ariete poco alla volta si sta ridimensionando ed è alle prese con problemi economici e in famiglia. L’Acquario è allo stesso modo preso dalla fatica e da qualche limitazione in campo sentimentale. Tuttavia, saranno i Pesci che dovrebbero risentire maggiormente di questo caldo periodo.

La prima parte di agosto non lascia spiragli per un futuro roseo, almeno fino alla chiusura del mese. Basti pensare al vero cavallo di battaglia di questo segno: l’amore. Essendo parecchio sensibili, i Pesci sentiranno il peso di un rapporto che non decolla. Cupido sembra aver scordato di scoccare una delle sue frecce e c’è chi non vedrà l’ombra di un possibile incontro.

La colpa è anche di Venere e Marte, che proprio non sembrano aver intenzione di aiutare. La sfiducia nei propri mezzi non può che accrescere e il lavoro risentirne. Ma non è il momento adatto per disperarsi. La soluzione ai problemi è ritrovare l’intesa con chi si vuole bene, col fine di riconciliarsi.

