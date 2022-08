Molti piatti siciliani derivano dalla tradizione araba ma, in questo caso, c’è chi fa risalire il piatto al Basso Medioevo. Sembrerebbe che la ricetta possa essere arrivata a seguito dell’insediamento di popolazioni albanesi nell’entroterra palermitano.

Ma a prescindere dall’origine, si tratta di un dolce molto amato e che viene preparato soprattutto in occasione del Ferragosto o della Festa di Santa Rosalia.

La ricetta non contiene lievito, latte o burro. È un dessert fresco e leggero che non richiede troppo tempo per la preparazione. Ha bisogno, però, di restare in frigorifero almeno un paio d’ore. Prepariamo insieme il gelo di anguria originale.

Come fare un fresco dolce siciliano con l’anguria matura

In estate l’anguria abbonda nelle nostre case. A volte ne abbiamo di particolarmente dolci e mature, ottime per questa preparazione.

Dobbiamo estrarre il succo dall’anguria per dare il via alla ricetta del gelo di melone. Si può usare un passaverdure o un estrattore per questa operazione. Per la preparazione ci servono i seguenti ingredienti:

1 l di succo d’anguria;

160 g di zucchero;

90 g di amido di mais;

q.b. di pistacchi tritati;

q.b. di cannella;

8 fiori eduli di gelsomino;

q.b. di gocce di cioccolato fondente.

In una pentola mettiamo l’amido setacciato e versando gradualmente il succo d’anguria dovremo incorporare i due ingredienti. Aggiungiamo poi lo zucchero e i fiori e lasciamo sul fuoco a fiamma media per circa 15 minuti. Dobbiamo mescolare durante la cottura e attendere che il liquido si addensi a prenda colore.

Con questa ricetta sarà come portare la Sicilia in tavola.

Togliamo i fiori e lasciamo raffreddare in un altro contenitore. Quando il liquido sarà a temperatura ambiente, potremo aggiungere le gocce di cioccolato e dividere il composto in coppette, stampini o bicchieri da portata.

Come servirlo e una ricetta particolare

Ci sarà bisogno di circa due o tre ore in frigorifero affinché il gelo di melone assuma la consistenza di un budino. Bisogna sapere come fare un fresco dolce siciliano ma anche come proporlo in tavola. Completare la ricetta nel modo giusto, la rende ancora più gradevole al palato.

Per servire il gelo di melone potremo spolverizzarlo con della cannella e cospargerlo di pistacchi tritati.

Al posto dei pistacchi si potrebbero preferire le mandorle tritate.

Il gelo si può anche utilizzare per preparare una gustosa crostata. Scegliamo uno stampo profondo e foderiamolo con la pasta frolla. Ricopriamo la frolla bucherellata con il gelo di melone. Solitamente i siciliani non inseriscono le gocce di cioccolato se con il gelo devono farcire la crostata. Ricopriamo il gelo con le tradizionali strisce oblique e inforniamo per 45 minuti a 180 gradi e comunque fino a quando la frolla sarà dorata. Quando la crostata sarà fredda potremo trasferirla su un piatto da portata, spennellarla con della gelatina per dolci e decorarla con pistacchi tritati e fiori di gelsomino.

