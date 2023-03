GF VIP: Donnamaria ufficialmente squalificato dal gioco, Tavassi ammonito da Alfonso Signorini

Durante la puntata del 9 marzo, il Grande Fratello ha squalificato Edoardo Donnamaria ed ammonito Edoardo Tavassi. Nei prossimi paragrafi scopriremo quali sono state le dinamiche che hanno portato a questi esiti.

Nella puntata del GF VIP andata in onda il 9 marzo Alfonso Signorini ha richiamato nuovamente i ragazzi. A pagare il prezzo più alto Edoardo Donnamaria. Il concorrente è stato squalificato ufficialmente dal gioco. “Sei stato richiamato più volte”, ha sottolineato il conduttore. Il motivo della squalifica è stato il modo poco corretto di esprimersi di Donnamaria. Il concorrente si sarebbe rivolto in modo poco elegante ad Antonella Fiordelisi. Gli autori hanno deciso di non mostrare in puntata le immagini riguardanti il fatto. Donnamaria ufficialmente squalificato dal gioco e la reazione di Antonella non si è fatta attendere. Legata a Donnamaria nella casa del Grande Fratello, la ragazza è subito scoppiata in lacrime. Ritenendosi colpevole dell’accaduto la Fiordelisi è caduta nello sconforto.

Alfonso Signorini e i suoi ripetuti richiami al concorrente

Nelle scorse puntate Edoardo Donnamaria era stato richiamato per comportamenti non adeguati al gioco. Due settimane fa, Signorini aveva mostrato ai ragazzi il video in cui Edoardo trasgrediva il regolamento. L’episodio ha coinvolto in quel caso anche Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia. In quell’occasione i ragazzi hanno volontariamente staccato i microfoni e parlato tra loro per ore. “Perdiamo un grande concorrente” ha dichiarato rattristato Alfonso Signorini. Nella puntata di giovedì sera Donnamaria ufficialmente squalificato dal gioco, è uscito definitivamente dalla casa.

La reazione di Antonella Fiordelisi all’eliminazione di Edoardo Donnamaria

Prima di lasciare definitivamente il gioco, al concorrente è stato permesso di salutare Antonella Fiordelisi. I due ragazzi si sono uniti in un forte abbraccio. Donnamaria ha ammesso fin da subito le sue colpe, reagendo pacatamente. Al contrario la Fiordelisi, sconvolta dalla notizia, ha continuato a piangere tra le braccia di Edoardo. Il ragazzo inoltre ha avuto la possibilità di salutare anche gli altri. Dopo il caloroso saluto della casa, i ragazzi hanno salutato Edoardo Donnamaria con un lungo applauso.

GF VIP: Donnamaria ufficialmente squalificato dal gioco, Tavassi ammonito da Alfonso Signorini

La puntata del 9 marzo ha visto protagonista in negativo non solo Edoardo Donnamaria. Ad inizio puntata il conduttore ha subito convocato Edoardo Tavassi in confessionale. Il concorrente avrebbe avuto “comportamenti non consoni” al programma. Tavassi durante una partita a biliardo, avrebbe infatti scaraventato a terra una stecca. Tutto questo accompagnato da espressioni colorite. “Questo è l’ultimo avvertimento” ha dichiarato Alfonso Signorini. In seguito il conduttore ha ammonito il concorrente. Edoardo Tavassi si è difeso associando il suo comportamento ad un momento di ironia. Giustificazione che non è stata ammessa dal conduttore. Quest’ultimo infatti ha messo in guardia il concorrente da nuove ed eventuali punizioni.