Elena Morali incinta del suo fidanzato? Falso, e i fan insorgono sui social

Elena Morali, showgirl italiana diventata famosa grazie a La Pupa e Il Secchione, ne ha combinata una grossa. Infatti ha fatto credere ai suoi amatissimi fan di essere incinta del suo fidanzato, Luigi Favoloso, ex compagno di Nina Moric. Ma in realtà non era vero e così i social insorgono.

Un weekend movimentato per Elena Morali e il fidanzato Luigi Favoloso che, per colpa di una dichiarazione, si sono ritrovati a gestire dei fan abbastanza alterati.

I due ormai fanno coppia fissa da tempo, nonostante ci siano stati ripetuti alti e bassi all’interno della coppia. Una relazione spiattellata sui social, un amore a forma di cuore Instagram. Ma non potevamo di certo aspettarci altro, dato che sono entrambi dei personaggi televisivi e che le loro relazioni fanno sempre da sfondo a qualche reality show, come Il Grande Fratello e La Pupa e Il Secchione, oppure ai noti salotti televisivi, come quello di Barbara D’Urso.

Dopo la disavventura in Thailandia, ovviamente raccontata sui social, dove alla Morali volevano fare una multa salatissima e farle passare una notte in prigione per una sigaretta elettronica – situazione risolta poi con una richiesta da parte della polizia locale di contanti ritirati a un bancomat – si torna a parlare di loro, ma questa volta gli occhi dello spettatore non sono compassionevoli.

Elena Morali incinta del suo Luigi Favoloso?

Scherzo di cattivo gusto da parte della Morali ai suoi fan, i quali ovviamente non hanno molto apprezzato. Ella ha infatti mostrato sui social una foto dove Luigi le accarezzava la pancia per poi scrivere nella didascalia: “Un uno che diventa un due, che diventano tre”. Il messaggio sembra essere abbastanza chiaro, anche perché oggi moltissime persone amano condividere le gravidanze suoi social postando delle foto dove si toccano la pancia. Non tardano così ad arrivare le congratulazioni ai due credendo che avrebbero avuto presto un bambino.

Una messa in scena orchestrata solo per fare visualizzazioni?

Non c’è nessun figlio. Infatti la showgirl ha smentito e ha poi dichiarato che lei e il fidanzato avrebbero adottato un cane. “Vi presento Muffin, il nuovo arrivato a casa. Perdonate lo scherzo, ma siete stati davvero stupendi”, ha scritto. Un gesto bellissimo adottare un cane, che non deve però essere mascherato con una finta gravidanza.

Infatti sui social molti non hanno amato lo scherzo della showgirl, che è solita sollevare bufere. E si sono sentiti un pochino presi in giro, anche perché i due, nonostante gli alti e bassi, ora sembrano una coppia felice e quindi avere un bambino era del tutto plausibile. Allora perché fare questo scherzo? Perché giocare con i sentimenti delle persone? Avevano bisogno di attirare l’attenzione? Così molti credevano Elena Morali incinta del suo Luigi Favoloso, ma non è vero.