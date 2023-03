Grande Fratello VIP: Edoardo Tavassi contro Giaele per quel segreto che nessuno si sarebbe aspettato

Edoardo Tavassi contro Giaele per quel segreto che nessuno si sarebbe aspettato-foto da Instagram

Edoardo Tavassi è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello VIP. Ma non tutti sanno una cosa che lo riguarda e che sicuramente attirerà l’attenzione di tantissimi.



Il Grande Fratello VIP continua ad andare alla grande. E tutto sembra essere pronto in vista della finale del 3 aprile. Durante questa edizione, abbiamo visto tantissimi concorrenti farsi avanti ed esporsi con grandissimo coraggio. Tra questi troviamo, senza alcuna ombra di dubbio, Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina, anch’essa ex concorrente del Grande Fratello, ha fatto innamorare milioni di fan. Ma siamo sicuri di conoscere tutto di lui?

Edoardo Tavassi e quel piccolo gossip che quasi nessuno conosce

Edoardo Tavassi si è mostrato piuttosto nervoso nelle ultime ore in casa. E, durante una chiacchierata con Micol Incorvaia, sua fidanzata, si è lasciato andare ad uno sfogo. Infatti, il vippone sembrerebbe avere l’attenzione puntata su Giaele De Donà per un segreto che le ha confidato durante la loro permanenza in casa.

Ecco cosa avrebbe detto Edoardo Tavassi a Giaele De Donà e come sta reagendo nelle ultime ore

Sembrerebbe che Tavassi abbia avuto una relazione con una persona famosa e abbia paura che questa vicenda venga alla luce. Nonostante la delicatezza della situazione, Tavassi sembra provare a sdrammatizzare per calmarsi un po’. Secondo alcune fonti su Twitter, dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi, Tavassi avrebbe avuto una breve storia con sia Mercedesz Henger che Estefania Bernal, entrambe ex concorrenti del reality show.

Grande Fratello VIP: Edoardo Tavassi e il discorso fatto a Giaele De Donà

Dunque, Edoardo Tavassi avrebbe confidato questo segreto a Giaele. E le avrebbe detto alcuni dei flirt avuti dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi. Nella puntata di lunedì, vedremo sicuramente che tipo di piega prenderà la situazione al Grande Fratello VIP: Edoardo Tavassi ci regalerà sicuramente delle incredibili sorprese.