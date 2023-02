Arriva la busta nera nella casa del GF Vip, coinvolti Micol, Tavassi, Donnamaria e Nicole. I quattro concorrenti hanno infatti violato il regolamento della trasmissione. Nei prossimi paragrafi scopriremo a quali provvedimenti sono andati incontro i ragazzi.

La puntata del Grande Fratello andata in onda il 23 febbraio ha spiazzato tutti. Alfonso Signorini ad inizio serata ha subito fatto sapere di una busta nera contenente un provvedimento contro due concorrenti. I quattro concorrenti nei guai perchè coinvolti nella questione sono stati Nicole La Murgia, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi.

I concorrenti del Grande Fratello incriminati per essersi riuniti a sparlare

I quattro sono stati accusati di aver staccato i microfoni per non essere ascoltati. Signorini ha mostrato ai ragazzi le immagini che li ritraggono nel van del cortiletto della casa riuniti a parlare. Gli autori tuttavia sono riusciti a recuperare gli audio. La mattina del 22 febbraio i ragazzi appartati, avrebbero parlato e sparlato degli altri concorrenti. I filmati censurati dalla produzione, hanno rivelato dettagli inquietanti. Il conduttore ha puntualizzato di non poter mostrare i video integrali per i contenuti volgari. Ad essere tirati in ballo in queste conversazioni segrete, in particolare Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Tutti i concorrenti del gioco sono rimasti spiazzati dalla notizia. Hanno reagito male quelli coinvolti nelle conversazioni incriminate. La Fiordelisi durante la puntata infatti è scoppiata in lacrime, mentre Oriana e Daniele, disorientati, si sono guardati senza dire una parola. Un provvedimento quello di giovedì che indubbiamente sconvolgerà gli equilibri della casa, come ha confermato lo stesso Signorini. Questi i provvedimenti annunciati da Alfonso Signorini che hanno riguardato i concorrenti.

GF Vip, microfoni staccati e frasi volgari: quattro concorrenti nei guai

I quattro spiazzati, hanno provato a dare delle giustificazioni. Tavassi ha dichiarato di aver staccato il microfono con l’intento di vivere un momento di intimità con Micol. Nicole e Donnamaria, sono stati accusati da Signorini di aver portato informazioni dall’esterno. Entrambi fuori dalla casa per motivi diversi, hanno riportato notizie da fuori. Nicole entrata nel gioco in un secondo momento, ha potuto osservare i ragazzi in tv. Mentre Donnamaria, uscito in occasioni delle elezioni elettorali ha incontrato, nonostante il regolamento lo vietasse, i suoi genitori. Se inizialmente la busta nera è stata indirizzata a soli due concorrenti, in seguito il GF ha cambiato idea. I provvedimenti hanno infatti riguardato tutti i coinvolti nell’episodio.

Dritti al televoto, i quattro sono finiti direttamente al televoto per l’eliminazione dal GF Vip che si svolgerà lunedì. Nonostante ciò si sono svolte come di consueto le nomination, che hanno coinvolto tutti i partecipanti al gioco. In questo caso nessun “preferito”, nessuno è stato escluso dalle votazioni. I risultati di queste hanno candidato al televoto per l’eliminazione altri tre concorrenti. Oltre ai protagonisti della busta nera, ovvero Micol, Nicole ed entrambi gli Edoardo, si sono aggiunte Antonella, Nikita e Oriana.