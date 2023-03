Finalmente la risposta di Piqué alla canzone di Shakira: incredibile come ha reagito

L’hai sentita centinaia di volte nell’ultimo mese, che tu lo abbia voluto o meno. La revenge song che Shakira ha dedicato all’ex Gerard Piqué, pur senza mai nominarlo direttamente, ha spopolato nell’ultimo periodo. Finalmente la risposta di Piqué è arrivata. Vediamo cosa ha fatto l’ex calciatore.

La rottura tra Shakira e Gerard Piqué è uno dei gossip più bollenti dell’ultimo periodo. È ormai storia nota che la cantante colombiana abbia dedicato una revenge song all’ex calciatore, reo di averla tradita per la modella Clara Chia Marti.

All’interno della canzone, Shakira non nomina mai direttamente nessuno dei protagonisti della vicenda. Tuttavia, vi allude in modo tutt’altro che velato, tramite riferimenti all’accaduto e giochi di parole.

Finalmente la risposta di Piqué alla canzone di Shakira, ma non è la prima volta che vi fa riferimento

Dopo un lungo silenzio stampa, Gerard Piqué ha detto la sua sulla canzone che l’ormai ex fiamma gli ha dedicato. A onor del vero, in passato non sono mancate frecciatine da parte sua. Ad esempio, recarsi alla Kings League proprio a bordo di una Twingo.

Quest’ultima è proprio la macchina cui Shakira ha paragonato Clara Chia Marti.

Ecco cosa ha detto

Ai microfoni del programma radiofonico El Mon, Piqué ha dichiarato che il suo unico pensiero è rivolto ai figli. Ha infatti reso nota l’intenzione di proteggerli dal clamore creato da tutto ciò che è accaduto.

Quindi, l’ex calciatore non ha espresso giudizi su quanto fatto da Shakira, limitandosi ad affermare che “ognuno prende le decisioni che ritiene appropriate”. Insomma, sembra proprio che Piquè non abbia voluto gettare benzina sul fuoco. Tutto questo, a suo dire, proprio per tutelare gli amati figli avuti con Shakira.

Altre frecciatine a Piqué da parte di Shakira nel nuovo singolo “Te Queda Grande”

Il brano ormai salito alle luci della ribalta non è però l’unico che Shakira ha dedicato alla sua storia con Piqué e al tradimento subito da quest’ultimo. Nel suo nuovo singolo “Te Queda Grande” Shakira è tornata a rivolgere frecciatine e parole sprezzanti all’ex calciatore, insinuando che si sia pentito della scelta fatta.

Quindi, sembra proprio che la disputa tra Piqué e Shakira sia destinata a continuare ancora. Non resta che vedere come si evolverà.

Lettura consigliata

Grande Fratello VIP di stasera: tutte le anticipazioni e la notizia choc sull’eliminazione