L’oroscopo cinese riscuote sempre maggiore successo tra gli occidentali. In molti gli si rivolgono per avere delucidazioni e anticipazioni del proprio futuro.

Per poterlo interpretare al meglio è importante conoscerne le caratteristiche generali. Tra cui anche il calendario su cui si basa, quello lunare cinese, secondo il quale l’anno nuovo non è ancora cominciato, ma lo farà solo il 1 febbraio 2022.

Quel giorno finirà l’anno del Bue e inizierà quello della Tigre d’Acqua. Sotto quali auspici i dodici segni zodiacali cinesi lo cominceranno? Il Topo vivrà un anno di evoluzione, in modo simile al Drago, che avrà molte occasioni da sfruttare a dovere. Il Serpente dovrà invece lavorare duro per sfuggire alla sfortuna. Invece, grande fortuna per questo segno zodiacale cinese che vivrà un anno ricco di successo e popolarità secondo l’oroscopo.

Si tratta della Capra, uno dei segni più misteriosi e carismatici dell’intero zodiaco. Vi appartengono tutti coloro che sono nati in uno dei seguenti periodi di tempo:

17 febbraio 1931 – 5 febbraio 1932;

5 febbraio 1943 – 13 gennaio 1944;

24 gennaio 1955 – 11 febbraio 1956;

9 febbraio 1967 – 30 gennaio 1968;

28 gennaio 1979 – 15 febbraio 1992;

1 febbraio 2003 – 21 gennaio 2004;

19 febbraio 2015 – 07 febbraio 2016.

Nell’anno della Tigre d’Acqua il carisma naturale di questo segno zodiacale potrà essere espresso in tutto il suo potenziale. Sarà soggetto a pochissimi errori e in poche parole sarà un anno di successo e popolarità. Non mancherà qualche fraintendimento, dovuto al livello elevato a cui la Capra giungerà e che gli renderà difficile entrare in confidenza con le persone.

Ciò nonostante, la maggior parte delle volte sarà impegnata in sfide e opportunità legate al lavoro, quindi probabilmente passerà comunque il tempo in compagnia e non avrà problemi di solitudine.

In base all’elemento

Ogni persona ha sia un segno zodiacale cinese che un elemento tra i quattro previsti da quest’oroscopo: Legno, Fuoco, Terra e Acqua. Anche l’appartenenza ad uno di questi influenza la propria fortuna.

Legno (1955, 2015): sarà un anno prospero in cui gli appartenenti a questo elemento saranno ricercati da persone importanti.

Fuoco (1967): buone notizie in arrivo sia dalla famiglia che dal lavoro, dove riceveranno una promozione.

Metallo (1931, 1991): alcuni problemi che li hanno infastiditi in passato cesseranno e si riveleranno anzi essere occasioni importanti.

Acqua (1943, 2003): attenzione ai piccoli acciacchi di salute che si presenteranno, che però non impediranno di ottenere importanti risultati lavorativi e guadagni finanziari inattesi.

I mesi più importanti del 2022

L’anno della Tigre d’Acqua sarà complessivamente ottimo per gli appartenenti al segno della Tigre. Dovranno però prestare attenzione a febbraio, mese in cui dovranno evitare di spendere troppo denaro.

I mesi estivi saranno i più importanti dal punto di vista della carriera, siccome potrebbero essere quelli in cui prenderanno alcune decisioni significative.