Non è una novità che le abitudini alimentari sbagliate e una vita principalmente sedentaria abbiano un grosso impatto sulla salute. Nello specifico, quando si parla della salute del cuore, i fattori di rischio tradizionali si possono dividere in due: quelli non modificabili, come l’età, il genere e la componente genetica; oppure quelli modificabili, cioè la pressione arteriosa, la presenza di grassi nel sangue, il controllo della glicemia e il fumo da sigaretta.

I fattori modificabili

Per evitare di trovarci di fronte a delle situazioni poco piacevoli il fattore più importante sarà sicuramente quello di lavorare sulla prevenzione. Abitudini di vita corrette, un’attività fisica costante e soprattutto una dieta bilanciata e corretta sapranno infatti fare miracoli. A tal riguardo, poi, bisogna ricordarsi sempre dell’importanza del sonno e del suo impatto sulla quantità di stress. Questa componente fondamentale della nostra vita va allora bilanciata sia per quantità che per qualità. Generalmente sono sempre consigliate almeno sei ore di buon sonno ininterrotto ogni notte, onde evitare che aumentino i fattori di rischio.

Allo stesso modo, non dovremmo neppure sottovalutare l’importanza di un pasto in particolare rispetto agli altri: la colazione. Un pasto che, infatti, rappresenta una variabile molto importante e che influisce per una grossa percentuale sull’apporto di energia giornaliero. Quindi, non solo bisogna fare attenzione a cosa mangiare per colazione, ma anche stare ben attenti a non saltarla. Evitare questo pasto della giornata, per un qualunque motivo, potrebbe a vari effetti altamente indesiderati nel lungo periodo.

Glicemia e colesterolo sempre sotto controllo con questi accorgimenti semplici e veloci da seguire durante la dieta

Per quanto riguarda una dieta salutare, poi, in linea di massima da improntare sul modello mediterraneo, dovremmo seguire alcuni consigli. Dovremo allora sempre abbondare con le porzioni di verdure, consumandone almeno una ogni giorno. Similmente, bisognerebbe integrare tanta frutta, ma limitando il consumo di quella troppo zuccherata come uva, fichi e banane. Per quanto riguarda l’apporto di carboidrati, dovremo invece preferire esclusivamente quelli integrali, mantenendo sempre porzioni moderate.

Evitiamo inoltre la carne, soprattutto quella rossa, alla quale potremmo preferire i tagli più magri di cibi come pesce e legumi: due fonti di proteine altrettanto valide e, in diversi casi, più sane. O, per finire, come latticini dovremmo invece limitarci solo al latte o al massimo allo yogurt, cercando di tagliare il consumo di formaggi non freschi e troppo stagionati. Grazie a questi consigli scopriremo allora che non sarà troppo difficile avere glicemia e colesterolo sempre sotto controllo e vivere così una vita più sana.

