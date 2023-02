Manicure unghie, ecco la più semplice ed elegante da fare

Un febbraio molto esplosivo nel settore beauty. Ma non perché c’è la fashion week con le sue proposte, ma perché è andato in onda Sanremo su Rai1. Tantissimi look, tantissima moda, ma anche molto beauty. E da qui arrivano allora nuovissime idee che possiamo copiare.

Torna di moda una manicure veramente semplice da fare. Ma non solo da fare, anche la resa finale sarà assolutamente basic ma super elegante. Quel tipo di manicure che possiamo portare sempre perché mai fuori luogo, perché si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di unghia e situazione. Possiamo portarla se siamo a cena fuori, se siamo a una cerimonia, ma anche per un semplice aperitivo, per andare al lavoro o per andare in discoteca.

Una manicure veramente sensazionale che è stata scelta anche da qualche cantante sul palco di Sanremo. E se è stata scelta per un evento così grosso e mediatico, allora vuol dire che questa tipologia di smalto va bene veramente per tutto. Non resta allora che scoprire di quale manicure stiamo parlando e anche chi l’ha scelta per il palco dell’Ariston.

Manicure unghie, ecco la più desiderata

Tantissime persone la stanno facendo per le proprie unghie e sembra proprio che il trend basic nails stiamo vincendo. La manicure proposta si chiama softbabyboomer ed è un gioco di contrasti tra caldi e freddi partendo dal rosa naturale.

Un mix di bianco e di rosa dolcemente degradé che ricordano i colori naturali dell’unghia con un finish cold e milky. Per avere poi un effetto un pochino glow possiamo aggiungere on top un gloss finale.

Anche la forma dell’unghia è varia ma cerchiamo sempre di abbinarla ai giusti toni in questo modo creiamo slancio e coerenza. Ad esempio con questi colori possiamo optare per un’unghia quadrata con gli angoli smussati.

Il rosa sta spopolando oggi sia sul guardaroba che sulle unghie.

Una manicure che sembra quasi inesistente per quanto reale. I colori sono mixati in modo divino e la resa finale è superlativa. Praticamente sembra di non avere la smalto, ma la nostra unghia sarà assolutamente perfetta. Qualcosa che farà invidia alle nostre amiche.

Ricordiamoci sempre quando facciamo la manicure di farci togliere le cuticole e di farci sistemare bene tutte le unghie. Così facendo saranno assolutamente perfette. Delle unghie dunque basic ma che non passeranno di certo inosservate per quanto sono belle. E così se siamo in dubbio sulla manicure unghie, ecco la più semplice ed elegante da fare. E già che siamo in mood beauty possiamo anche fare la tinta seguendo i trend del momento e se siamo coraggiose anche tagliarli.