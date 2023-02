Ti dicono di non mischiare caffè e latte, ma ecco cosa sostiene un nuovo studio: i benefici che non ti aspetti

Spesso abbiamo sentito dire che mischiare caffè e latte porta problemi alla digestione a causa della formazione del tannato di albumina, che la rallenterebbe. Eppure sembra che questa combinazione possa avere anche effetti molto positivi sulla nostra salute. Scopri cosa dice in proposito uno studio dell’Università di Copenaghen.

I risultati di un recente studio suggerirebbero che un buon caffelatte potrebbe avere degli effetti positivi per la salute. La causa andrebbe ricercata nella combinazione di polifenoli e amminoacidi, contenuti anche nel caffè e nel latte.

Ti dicono di non mischiare caffè e latte, ma ecco cosa dicono i risultati di una ricerca

Sembra che la combinazione di polifenoli e amminoacidi permetta di potenziare l’effetto antinfiammatorio caratteristico dei primi.

Ovviamente questa si verificherebbe non soltanto quando mischiamo il caffè e il latte ma anche in altre pietanze. Un esempio ne è un semplice piatto di verdure e carne. Le prime contengono infatti polifenoli e la seconda amminoacidi.

Si attendono conferme

Lo studio è stato condotto dai ricercatori del Dipartimento di Scienze dell’Alimentazione, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie e Animali dell’Università di Copenaghen. La pubblicazione è avvenuta sul Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Attenzione però, perché i risultati di questa interessante ricerca necessitano di conferma. Se è confermato che la reazione tra polifenoli e amminoacidi abbia l’effetto di cui abbiamo parlato, non è certo che quest’ultimo si verifichi anche negli animali o negli esseri umani, come ipotizzato dai ricercatori. Mancano infatti studi condotti su entrambi e che potrebbero confermare quella che per il momento non è più di un’ipotesi.

Adesso ti dicono di non mischiare caffè e latte, ma presto tutti potrebbero ricredersi. Non resta che aspettare cosa ci diranno i risultati di futuri studi.

Un buon caffè è ottimo per cominciare la giornata al meglio

Intanto, puoi goderti qualche tazza di caffè. Come probabilmente sai, un consumo moderato di questa bevanda può garantirti dei benefici per la salute e aiutarti a cominciare la giornata con il piede giusto, specialmente se sei molto stanco.

Innanzitutto, se non ci metti lo zucchero ha davvero pochissime calorie. Ha poi un grande effetto saziante, pertanto è molto utile a dieta. Ti fornisce, poi, tanta energia ed è pertanto una risorsa preziosa anche per chi va in palestra.

Fare il caffè è una vera e propria arte e puoi godertene uno buonissimo seguendo alcune semplici accortezze.

Lettura consigliata

Cosa accadrà sui mercati azionari il 17 febbraio