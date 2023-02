Serata cover a Sanremo, ecco le coppie più attese e le canzoni che porteranno all’Ariston

Un Festival di Sanremo da record dopo le prime due serate, con un’audience a livelli altissimi, oltre il 60% di share. Numeri favolosi che fanno gongolare la Rai. C’è da credere che non sarà da meno la serata di oggi, quando andranno in scena i duetti. Con i cantanti in gara che si esibiranno in celebri canzoni del passato, insieme ad alcuni famosi colleghi che hanno già calcato il palco dell’Ariston. Scopriamo tutte le coppie della serata cover.

Una delle serate più attese del Festival. Quella in cui, soprattutto i nostalgici della grande musica italiana, potranno riascoltare alcune delle più belle canzoni degli ultimi 70 anni. La kermesse canora, che Amadeus sta conducendo all’ennesimo record di ascolti, proporrà diversi duetti intriganti nella giornata di oggi.

Anna Oxa ha deciso di ripercorrere un suo vecchio successo, insieme al dj Iljard Shaba. “Un’emozione da poco”, canzone che ha 45 anni, con la quale partecipò al Festival nel 1978. Un tuffo nel passato con un arrangiamento moderno? Lo scopriremo tra poche ore.

Fedez e gli Articolo 31 daranno vita a un medley dei più grandi successi del duo hip pop più famoso d’Italia. Poi, sarà la volta di Ariete che, con Sangiovanni, renderà omaggio al grande Franco Battiato in una delle sue canzoni più illustri “Centro di gravità permanente”. Successivamente, sarà la volta di Colapesce e Di Martino che, insieme a Carla Bruni, daranno una versione speciale della celeberrima “Azzurro”, scritta da Paolo Conte e cantata nel 1968 da Adriano Celentano.

Quali saranno le cover e le coppie che si esibiranno al Festival venerdì 10 febbraio

Colla Zio e Ditonellapiaga porteranno in scena “Salirò”, di Daniele Silvestri. Mentre Coma_Cose e Baustelle proporranno la loro versione di “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri, in omaggio al grande Franco Gatti. Elodie e Big Mama daranno spazio a una delle tre canzoni straniere della serata, ovvero “American Woman” dei The Guess Who. Le altre saranno “Let it be”, cantata da Marco Mengoni con Kingdom Choir e “L’amour toujours” cantata dalla coppia Mara Sattei e Noemi.

Grande attesa per il duetto tra Gianluca Grignani e Arisa. Canteranno “Destinazione Paradiso”, brano con cui l’artista milanese si fece conoscere a Sanremo nel 1995. Tripudio di emozioni assicurato per due delle più belle voci della musica italiana al femminile. Giorgia ed Elisa canteranno insieme “Luce” e “Di sole e di azzurro”, arrivate al primo e secondo posto dell’edizione 2001.

Serata cover a Sanremo, ecco le coppie e le canzoni più attese

I Cugini di Campagna accompagneranno Paolo Vallesi ne “La forza della vita”, mentre Lda e Alex Britti si cimenteranno in “Oggi sono io”, del cantautore romano. Il figlio d’arte Leo Gassmann porterà in scena, insieme a Edoardo Bennato, alcune delle più celebri canzoni dell’artista de “Il gatto e la volpe”.

Grande attesa per la coppia Ultimo – Eros Ramazzotti, che canteranno un medley dei più grandi successi del cantante romano. Si ballerà con Olly e Lorella Cuccarini che porteranno sul palco “La notte vola”. Infine, Madame e Izi renderanno omaggio al grande Fabrizio De Andrè con “Via del Campo”. Serata cover a Sanremo, ecco le coppie che più attendiamo per vivere una serata ricca di emozioni e musica.