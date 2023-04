Piedi morbidi senza screpolature e soldi dall’estetista: ti basteranno 10 minuti per essere pronti a sandali e infradito

Oltre al nostro fisico per la prova costume, è anche importante avere piedi curati per sfoggiare i nostri sandali preferiti. Ma soprattutto per stare bene e senza dolori. Ecco come fare.

Con l’avvicinarsi della bella stagione e soprattutto delle temperature più calde aumenta la voglia di sentirsi belli e in forma soprattutto in vista delle vacanze. Sono tanti, infatti, che in questo periodo si rimettono in movimento iscrivendosi in palestra o con camminate veloci per dimagrire i chili accumulati durante l’inverno. Ma oltre all’alimentazione e all’attività fisica, fondamentali per ridurre colesterolo e cellulite, è importante anche pensare anche alla cura delle nostre mani e piedi.

Per questi ultimi, in particolare, dopo lunghi mesi costretti in scarpe chiuse, è arrivato il momento di essere coccolati e messi in mostra. Per avere piedi morbidi senza screpolature e soprattutto senza spendere ingenti somme dall’estetista, basta seguire semplici passaggi, ricorrendo a prodotti che abbiamo già in casa. Intervenire sui piedi e talloni screpolati subito è molto importante per evitare che si verifichino spaccature più profonde. Pertanto tra i gesti essenziali per la cura del nostro corpo, oltre alla crema per viso e mani, è importante anche l’idratazione costante dei piedi. In tal modo potremo preparare i nostri piedi a sandali e infradito senza sentirci a disagio.

Bastano 10 minuti per rendere i nostri piedi morbidi senza screpolature e sensuali

Il primo passo per la cura dei nostri piedi è fare un rilassante pediluvio. In particolare, dopo aver eliminato tutti i residui di smalto, immergiamo i piedi in una bacinella con acqua calda e bicarbonato per almeno 10 minuti. In tal modo ammorbidiremo i piedi sulle parti rese più dure e secche dalle scarpe chiuse invernali. A questo punto, procediamo con lo scrub per eliminare le pelli morte. Anche per lo scrub, possiamo ricorrere a prodotti che abbiamo in dispensa.

Ad esempio, potremmo utilizzare zucchero di canna, olio d’oliva e un pizzico di menta. Basterà mescolare due tazze di zucchero di canna con mezza tazza di olio d’oliva, aggiungendo qualche foglia di menta tritate o qualche goccia d’olio essenziale. La menta rilascerà un senso di freschezza e leggerezza ai nostri piedi. Dopo aver massaggiato per 10 minuti, mettiamo di nuovo i piedi in ammollo in acqua calda con qualche goccia di olio essenziale alla lavanda, menta o quello che preferiamo. Infine, massaggiamo delicatamente con crema idratante.

Il tocco in più per renderli ancora più sensuali

Infine non può mancare l’ultimo tocco che li renderà ancora più belli da guardare, ovvero lo smalto. Questo non dovrà necessariamente essere uguale allo smalto che abbiamo sulle unghie, ciò che conta è non stonare con il colore dei nostri sandali. Si potrà optare per l’intramontabile rosso e le sue innumerevoli tonalità. Potremo scegliere il rosso rubino, corallo, metallizzato oppure colori più tenui, come le tonalità pastello, di gran moda per questa primavera estate. Insomma a questo punto non ci resta che scegliere tra le innumerevoli tonalità, quella che più ci piace e saremo pronte per i nostri sandali.