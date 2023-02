In una seduta in cui il Ftse Mib ha guadagnato l’1,7%, c’è un titolo che non ha partecipato alla festa. Stiamo parlando del principale operatore di telefonia italiano che ha guadagnato solo lo 0,36%. Cosa sta succedendo alle azioni Telecom Italia? Come interpretare la debolezza rispetto al Ftse Mib? Tutto l’appeal speculativo che aveva fatto esplodere al rialzo il titolo dove è finito?

Lo stato della trattativa per le vendita della rete

Come abbiamo avuto modo di scrivere nei giorni scorsi, dal futuro della rete dipenderà quello di Telecom Italia.

La prima offerta del fondo Kkr è stata restituita al mittente. Le condizioni, infatti, non sono state ritenute adeguate. Inoltre la bassa valutazione della Rete Tim, hanno portato il CdA di Telecom Italia TIM a chiedere a Kkr di rivedere l’offerta.

A questo punto il fondo americano ha tempo fino al 31 marzo per riformulare la sua offerta.

La valutazione del titolo secondo gli analisti e l’analisi fondamentale

Secondo i multipli di mercato, qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo è sottovalutato, con una sottovalutazione che si aggira intorno al 90%.

La sottovalutazione, però, non è confermata dal fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che vede una sopravvalutazione circa oltre il 100%.

Secondo le raccomandazioni degli analisti, il prezzo obiettivo medio, ottenuto considerando 18 analisti, esprime una sottovalutazione di circa lo 0,3%. Tuttavia, c’è una forte diversità di vedute che si traduce in una dispersione del prezzo obiettivo che è pari a circa il 30%.

Cosa sta succedendo alle azioni Telecom Italia? Come interpretare la debolezza rispetto al Ftse Mib?

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 27 febbraio in rialzo dello 0,36% rispetto alla seduta precedente a quota 0,3077 €.

Dopo la rottura della resistenza in aera 0,2659 € le quotazioni hanno accelerato al rialzo. Tuttavia, da alcune settimane sono bloccate all’interno del range 0,283 € – 0,3159 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe portare a una nuova fare più spiccatamente direzionale. Gli obiettivi dell’eventuale rialzo sono mostrati in figura.

Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbero tornare nuovamente in area 0,2 €.