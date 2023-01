Molti viaggiano per vacanza, altri per lavoro. Il costo della vita è aumentato in seguito agli aumenti dell’energia, all’inflazione che in alcuni momenti è diventata galoppante. Frattanto i salari e gli stipendi sono rimasti fermi. I bonus e gli aiuti statali purtroppo non sono riusciti ad arginare in molti casi la gravità della situazione per alcuni lavoratori autonomi e commercianti. Diventa quindi importante risparmiare e non sprecare sia sulle bollette, che sulla spesa che sul costo degli spostamenti. Scopriamo quindi gli sconti eccezionali e imperdibili sui treni per il mese di febbraio.

Partiamo con Trenitalia che prevede risparmi per tutti

Sconto del 70% fino al 28 febbraio per i soci di CARTAFRECCIA in prima e seconda classe Business, Premium e Standard dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca.

Le promozioni ancora in corso per tutta la stagione invernale:

sconto del 60% dal venerdì al lunedì su Frecciarossa e Frecciargento e fino al 70% dal martedì al giovedì; iscrivendosi a Trenitalia for Business e acquistando il Carnet Biz si psosono ottenere sconti fino al 40% e altre agevolazioni; con il Carnet Smart sconti del 60% e la possibilità di effettuare 10 viaggi per partenze dal lunedì al venerdì nelle classi prima Business e seconda Standard. Sono previsti Carnet e sconti minori per altre tratte e periodi; con il treno regionale viaggi illimitati per il sabato e la domenica a soli 22 euro. Un mese di viaggi illimitati con Promo Full all’interno della stessa regione. Ancora in corso Italia in Tour che permette di viaggiare per 3 o 5 giorni consecutivi con particolari sconti.

Scopriamo quindi gli sconti eccezionali e imperdibili sui treni Italo

Fra le tante offerte che prevedono sconti ricordiamo le seguenti:

con il codice Italo treno si può risparmiare fino al 30% sui viaggi effettuati da giorno 4 Febbraio, in Smart e Prima; chi viaggia ed ha fra i 14 e i 29 anni potrà usufruire di sconti fino al 60%, mentre i giovani dai 18 ai 35 anni possono usufruire di sconti fino al 30% acquistando i Carnet Smart si possono ottenere sconti fino all’80% e del 55% con il Carnet Smart Worker; la tratta Milano Roma costa 29,90 €; sconti per viaggi in famiglia con i minori sotto i 14 anni che viaggiano gratis.

Per informazioni o approfondimenti rivolgersi alle proprie agenzie di viaggio oppure direttamente agli sportelli di Ferrovie dello Stato e Italo treno.

