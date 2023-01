Quale sugo conviene di più prendere sugli scaffali del supermercato?

Il sugo pronto è una vera salvezza quando non si ha voglia di preparare la pietanza e cucinare. Ma tra i sughi pronti sugli scaffali del supermercato ce ne sono alcuni davvero convenienti, non solo a livello di prezzo. Scopri quali e perché.

Davanti allo scaffale del supermercato, da soli o in compagnia, tante persone si chiedono: quali sono i migliori sughi pronti? Oppure qual è il sugo migliore? Non abbiamo stilato una classifica dei migliori sughi pronti ma, esaminando le caratteristiche di quelli industriali, è possibile fare un confronto in prima persona e scegliere in base alle proprie esigenze.

Per questo ci siamo occupati di comparare le tipologie di sugo sugli scaffali del supermercato. È vero, il cibo fatto a mano è sempre il più ottimale, ma vale la pena provare anche alcuni prodotti fatti in modo industriale quando non si ha tempo di preparare il sugo. Ecco cosa sapere per fare una scelta consapevole per mangiare bene con i migliori sughi italiani pronti ma senza pesticidi.

Scopri quale sugo conviene di più: decidi tu in base alle cose da sapere

Il test di sughi pronti di Altroconsumo (associazione che tutela la difesa dei consumatori in Italia) è chiaro: emergerebbe che gli italiani preferiscono di gran lunga il sugo al pomodoro e quello al ragù sugli scaffali del supermercato. Il primo si preferisce con e senza basilico, semplice. È meno calorico a livello di nutrizione per gli ingredienti a base di:

polpa di pomodoro;

olio;

a volte anche aromi e amidi.

Dall’altra parte, il sugo al ragù sugli scaffali del supermercato ha una percentuale di carne (di origine bovina o mix) che varia tra il 20% e il 65%. In questo caso la valutazione è ottimale come nel caso del sugo al pomodoro, con la differenza che i sughi al ragù pronti esaminati sarebbero tendenzialmente troppo salati.

Quali parametri seguire nella scelta?

Secondo Cookist (blog di ricette), invece, quando occorre prendere dei sughi industriali bisogna scegliere in base a:

etichetta e provenienza;

tipologia di olio usato;

aromi e correttori di acidità e additivi.

Sugo pronto sugli scaffali del supermercato: le differenze

Leggere la lista degli ingredienti è fondamentale per una buona scelta consapevole. Si suggerisce olio extravergine di oliva, formaggio DOC con provenienza indicata e di controllare il cartellino giallo che indica la presenza di ingredienti estranei che riempiono il composto, per esempio altri aromi.

Quindi, alla domanda “quale sugo conviene di più”, la risposta è: dipende. Da cosa? Dai propri bisogni. Per questo occorre verificare e valutare tutte le caratteristiche elencate e descritte per fare un confronto corretto.