Nel report precedente avevamo evidenziato come area 13,55 euro avesse costituito un ostacolo molto difficile da superare negli ultimi mesi e che questa difficoltà avrebbe potuto imprimere un’accelerazione ribassista. Cosa che si è puntualmente verificata. La proiezione attualmente in corso, quindi, è ribassista ed è diretta verso l’obiettivo più probabile in area 7,56 euro (I obiettivo di prezzo). Alla rottura di questo livello, poi, gli orsi sul titolo Esprinet potrebbero avere ancora ampio spazio.

Come si vede dal grafico, infatti, l’obiettivo più probabile successivo si potrebbe collocare in area 1,25 euro. Una conferma in tal senso si potrebbe avere da una chiusura settimanale inferiore a 5,15 euro.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 11,47 euro.

La valutazione del titolo Esprinet

Il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.04 volte il suo fatturato. Inoltre negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi bilanci. Sempre nello stesso arco temporale gli analisti hanno ampiamente rivisto in maniera positiva il loro giudizio sull’azienda.

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, per analizzare il bilancio secondo i metodo classico, la valutazione basata sui multipli di mercato restituisce un titolo fortemente sottovalutato. Inoltre, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 60%.

Un altro aspetto molto interessante di Esprinet è legato al rendimento del suo dividendo che negli ultimi anni è sempre stato superiore al 4%. Le stime per i prossimi anni, invece, indicano un rendimento del 6% circa.

Come riportato su riviste internazionali, il consenso medio degli analisti è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione superiore al 70%.

Gli orsi sul titolo Esprinet potrebbero avere ancora ampio spazio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Esprinet (MIL:PRT) ha chiuso la seduta del 14 aprile a quota 9,41 euro, in ribasso dell’1,62% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale