Gli ultimi movimenti di Esprinet sono stati da manuale, con le quotazioni che hanno toccato gli obiettivi previsti e poi hanno invertito direzione. Tutto perfetto, quindi, tuttavia le ultime settimane sono state un po’ meno brillanti con le quotazioni che si sono impelagate in una fase laterale dopo aver raggiunto il I obiettivo di prezzo obiettivo della proiezione rialzista in corso (linea tratteggiata),

Al momento, quindi, l’atteso rialzo non c’è ancora stato, ma adesso è chiaro l’ostacolo che le azioni Esprinet devono superare.

Affinché si possa riprendere con decisione la strada del rialzo è fondamentale assistere a una chiusura settimanale superiore a 13,55 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso le quotazioni di Esprinet potrebbero accelerare al rialzo e dirigersi verso area 16,5 euro (II obiettivo di prezzo), prima, e verso area 19,3 euro (III obiettivo di prezzo), poi. È interessante notare, quindi, che potenzialmente le azioni di Esprinet potrebbero andare incontro a un rialzo di oltre il 50%.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 11,764 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo invertire nuovamente al ribasso la tendenza in corso.

Da notare che, nonostante la fase laterale, Esprinet è più volatile del 75% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 6% a settimana.

La valutazione del titolo Esprinet

Il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.07 volte il suo fatturato. Inoltre negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi bilanci. Sempre nello stesso arco temporale gli analisti hanno ampiamente rivisto in maniera positiva il loro giudizio sull’azienda.

Inoltre qualunque sia l’indicatore utilizzato, la valutazione basata sui multipli di mercato restituisce un titolo fortemente sottovalutato.

Un altro aspetto molto interessante di Esprinet è legato al rendimento del suo dividendo che negli ultimi anni è sempre stato superiore al 4%.

Il consenso medio degli analisti è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione superiore al 50%.

L’atteso rialzo non c’è ancora stato, ma adesso è chiaro l’ostacolo che le azioni Esprinet devono superare: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Esprinet (MIL:PRT) ha chiuso la seduta del 2 febbraio a quota 12,59 euro, invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale