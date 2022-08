In commercio sono presenti moltissimi prodotti diversi di detersivo per pavimenti. Ognuno di loro ha una propria composizione, delle proprie caratteristiche e un proprio profumo. Ogni consumatore acquista quello che più gli piace, considerando le proprie esigenze, il colore, i propri gusti in fatto di fragranze. Ma c’è un altro modo per rendere profumato un detersivo per pavimenti per un piacevole odore in casa. Non solo, può diventare un ottimo repellente per insetti.

Infatti, un buon profumo intenso può aiutare a tenere lontani insetti e formiche. Questo aspetto è fondamentale d’estate, quando la natura è in continuo movimento. Mosche, zanzare, formiche, scarafaggi seguono il loro ciclo vitale e le loro attività e non c’è nessuno che possa sfuggire da questo fastidioso inconveniente. Spesso si trovano vicino alle porte di casa o nelle varie stanze creando estremo disagio.

Allora, per evitare invasioni spiacevoli di insetti ecco gli oli essenziali più efficaci da aggiungere al detersivo per pavimenti. Con poche gocce si avranno due effetti positivi: un buon profumo in tutta la casa, nessun insetto volante o che percorre strane file fino a qualche briciola di pane.

Gli oli essenziali più efficaci da usare contro gli insetti in casa

La scelta di usare oli essenziali è naturale, ecologica e veloce, oltre che salutare. In questo modo si evita l’uso di altri prodotti chimici. Gli oli essenziali più indicati per una migliore fragranza per le persone e una insopportabile per gli insetti sono diversi.

Il primo da valutare è l’olio essenziale di limone. L’odore del frutto giallo non piace alle formiche e le tiene ben lontane. La stessa reazione possono averla con l’olio essenziale di cannella, per noi invece molto gradevole. Basteranno soltanto 5 gocce nel solito quantitativo di detersivo usato per lavare i pavimenti. Un ultimo repellente, che gli insetti non sopportano proprio, è la menta. Quindi, anche l’olio essenziale di menta è l’ideale.

Un consiglio in più: un trucco infallibile

Oltre alle varie fragranze, terribilmente odiate da formiche e altri insetti, si può aggiungere al detersivo per pavimenti qualche goccia di aceto. Anche questo prodotto, ottimo alleato per le pulizie domestiche, è un ottimo repellente. Inoltre, si possono usare questi prodotti per creare una miscela da inserire in uno spruzzino e nebulizzare su angoli della casa in cui spesso si notano degli insetti. Anche questa è un’ottima soluzione.

Lettura consigliata

Solo tre ingredienti per questo repellente naturale miracoloso che elimina afidi dorifore e cimici